Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/05/2017 17:42

O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler hakkÄ±nda Murat Boz sessizliÄŸini bozdu

Murat Boz

Sevgilisi AslÄ± Enver'e ihanet iddialarÄ±yla magazin gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸen Murat Boz ilk aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±

AslÄ± Enver’le iliÅŸkilerini gözden geçirme kararÄ± aldÄ±klarÄ± konuÅŸulan Murat Boz, önceki gece Emirgan’daki La Boom’daydÄ±.Ünlü popçu, burada oyuncu arkadaÅŸÄ± Eser Yenenler’le bir araya geldi. Ä°kiliye gecede “Ä°ÅŸte Benim Stilim” yarÄ±ÅŸmasÄ±yla ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeÅŸler ile Özge Bitmez adlÄ± kadÄ±n da eÅŸlik etti.

Ä°lerleyen saatlerde mekandan tek baÅŸÄ±na ayrÄ±lan Murat Boz, lüks aracÄ±yla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sahil turunun ardÄ±ndan Eser Yenenler’in BeÅŸiktaÅŸ-LevazÄ±m’daki evine gitti.

KÄ±sa süre sonra üç kadÄ±nÄ±n da aynÄ± eve girdiÄŸi görüldü. Sabah saat 05.40’ta evden koÅŸar adÄ±m çÄ±kan Candan kardeÅŸler, o sÄ±rada görüntülendiklerini fark edince paniÄŸe kapÄ±ldÄ±. 

MURAT BOZ SESSÄ°ZLÄ°ÄžÄ°NÄ° BOZDU

ÇÄ±kan haberlerin ardÄ±ndan Murat Boz, Instagram sayfasÄ±nda bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± "Bugün hakkÄ±mda çÄ±kan 'ihanet' haberleri tamamÄ±yla gerçek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Ä°hanet söz konusu deÄŸildir. TanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m, tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m bir çok insanÄ±n bulunduÄŸu bir ortamda bulunmaktan baÅŸka öte bir durum yoktur" dedi.

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