BÃ¼yÃ¼k aÅŸkta ÅŸok eden geliÅŸme evleri ayÄ±rdÄ±lar

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± popÃ§u Murat Boz ile gÃ¼zel oyuncu AslÄ± Enver, son gÃ¼nlerde magazin gÃ¼ndemini meÅŸgul eden ihanet haberlerinin ardÄ±ndan evlerini ayÄ±rdÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Murat Boz ve AslÄ± Enver, beraberliklerini noktaladÄ±. Çift, 10 gün önce ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±. Bu kararÄ±n ardÄ±ndan Murat Boz, Enver’le birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± Yeniköy’deki evden taÅŸÄ±ndÄ±. EÅŸyalarÄ±nÄ± toplayÄ±p yeni bir ev arayÄ±ÅŸÄ±na giren ÅŸarkÄ±cÄ±, gece gezmelerine de baÅŸladÄ±. Boz’un önceki gece “Ä°ÅŸte Benim Stilim”le ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeÅŸlerle eÄŸlenmesi iliÅŸkinin ihanet nedeniyle bittiÄŸi iddialarÄ±nÄ± gündeme getirdi. AçÄ±klama yapan Boz, “HakkÄ±mda çÄ±kan ‘ihanet’ haberleri tamamÄ±yla gerçe dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r” dedi. Enver ise suskunluÄŸunu korudu.