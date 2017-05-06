Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/05/2017 09:11

Zuhal Topal'dan programÄ±n geleceÄŸine dair Ã¶nemli aÃ§Ä±klama

Zuhal Topal

Star TV kanalÄ±ndan ekrana gelen Zuhal Topal'a adlÄ± evlilik programÄ±nÄ±n sunucusu Topal, canlÄ± yayÄ±n sÄ±rasÄ±nda Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klamada bulundu

Güzel sunucu Zuhal Topal'Ä±n programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸöyle:

"BaÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sosyal sorumluluk projesi, format deÄŸiÅŸikliÄŸi olarak algÄ±lanmÄ±ÅŸ. BasÄ±nda böyle haberler yer aldÄ±. Bu nedenle buradan bu konuya bir açÄ±klÄ±k getirmek istedim. Ä°zleyenler çok iyi bilirler Türk Kanser DerneÄŸi ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmalar gibi programÄ±mÄ±zda her yÄ±l sosyal sorumluluk projelerine de yer veriyoruz. Bu yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z da bir sosyal sorumluluk projesi. Bu defa da imkanÄ± olmayan çiftlerin düÄŸünlerini yapÄ±p, onlarÄ± burada evlendireceÄŸiz. Format deÄŸiÅŸikliÄŸi söz konusu deÄŸil"dedi. 

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