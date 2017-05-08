Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 08/05/2017 09:04

OlaylÄ± partinin ardÄ±ndan yine gecelerde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiler

Candan kardeÅŸler

GÃ¼zel oyuncu AslÄ± Enver'le uzun sÃ¼redir aÅŸk yaÅŸayan Murat Boz ile Eser Yenenler Nihal-Bahar Candan kardeÅŸlerle birlikte eÄŸlenmiÅŸti

Ä°ÅŸte Benim Stilim adlÄ± moda yarÄ±ÅŸmasÄ±nda ünlenen Bahar-NihalCandan kardeÅŸler önceki gece Klein'da görüntülendi. Bahar Candan, gazetecilerin "Murat Boz o gece evdeki kimseyi tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Siz Murat Boz'u tanÄ±yor musunuz? sorusuna "KonuÅŸmak istemiyorum" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. AynÄ± gece Eser Yenenler de Etiler SarÄ±han'daydÄ±. Ä°brahim Büyükak ile çorba içen Yenenler de, partiyle ilgili sorulara yanÄ±t vermedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Zuhal Topal

Zuhal Topal'dan programÄ±n geleceÄŸine dair Ã¶nemli aÃ§Ä±klama

Star TV kanalÄ±ndan ekrana gelen Zuhal Topal'a adlÄ± evlilik programÄ±nÄ±n sunucusu Topal, canlÄ± yayÄ±n sÄ±rasÄ±nda Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klamada bulundu

AslÄ± Enver ve Murat Boz

BÃ¼yÃ¼k aÅŸkta ÅŸok eden geliÅŸme evleri ayÄ±rdÄ±lar

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± popÃ§u Murat Boz ile gÃ¼zel oyuncu AslÄ± Enver, son gÃ¼nlerde magazin gÃ¼ndemini meÅŸgul eden ihanet haberlerinin ardÄ±ndan evlerini ayÄ±rdÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Murat Boz

O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler hakkÄ±nda Murat Boz sessizliÄŸini bozdu

Sevgilisi AslÄ± Enver'e ihanet iddialarÄ±yla magazin gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸen Murat Boz ilk aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±