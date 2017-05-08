OlaylÄ± partinin ardÄ±ndan yine gecelerde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiler

GÃ¼zel oyuncu AslÄ± Enver'le uzun sÃ¼redir aÅŸk yaÅŸayan Murat Boz ile Eser Yenenler Nihal-Bahar Candan kardeÅŸlerle birlikte eÄŸlenmiÅŸti

Ä°ÅŸte Benim Stilim adlÄ± moda yarÄ±ÅŸmasÄ±nda ünlenen Bahar-NihalCandan kardeÅŸler önceki gece Klein'da görüntülendi. Bahar Candan, gazetecilerin "Murat Boz o gece evdeki kimseyi tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Siz Murat Boz'u tanÄ±yor musunuz? sorusuna "KonuÅŸmak istemiyorum" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. AynÄ± gece Eser Yenenler de Etiler SarÄ±han'daydÄ±. Ä°brahim Büyükak ile çorba içen Yenenler de, partiyle ilgili sorulara yanÄ±t vermedi.