Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/05/2017 08:54

Sezen Aksu'dan KHK ile gÃ¶revden ihraÃ§ edilen akademisyenler iÃ§in flaÅŸ Ã§aÄŸrÄ±

Sezen Aksu

Usta sanatÃ§Ä± Sezen Aksu KHK ile gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve aÃ§lÄ±k grevi baÅŸlatan akademisyenler Nuriye GÃ¼lmen ve Semih Ã–zakÃ§a iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

Türk müziÄŸinin önemli isimlerinden Sezen Aksu, ‘HayatlarÄ±ndan Vazgeçiyorlar’ baÅŸlÄ±klÄ± açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± söyledi; “Bu ülkenin büyük zorluklarla yetiÅŸmiÅŸ iki genç öÄŸretmeni Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 60 gündür açlÄ±k grevindeler. HayatlarÄ±ndan vazgeçiyorlar. Hiçbir fikrî ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve fikirsel mücadelenin bedeli hayat olamaz. Kendimize ve birbirimize vereceÄŸimiz en temel hak, yaÅŸamak ve yaÅŸatmak. Gözümüzün önünde eriyip giderlerse, bu günahtan hangimiz azade kalabiliriz? Bu ülkenin yönetimine talip olmuÅŸ ve görevlendirilmiÅŸ bütün yetki sahiplerinden rica ediyorum: Lütfen bir dinleyiniz, seslerine kulak veriniz”

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