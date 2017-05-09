Survivor'da aÅŸk iddialarÄ± gÃ¼Ã§leniyor iÅŸte Adem ile Sabriye arasÄ±ndaki o diyalog

Sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da aÅŸk iddialarÄ± her geÃ§en bÃ¶lÃ¼mde daha da artÄ±yor. Sabriye'nin Adem'e sorduÄŸu bir soru Sabriye, Adem ve Berna arasÄ±nda bir aÅŸk Ã¼Ã§geni olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rdÃ¼

BirleÅŸme partisinin hemen ardÄ±ndan Adem ile Berna’nÄ±n sürekli baÅŸ baÅŸa vakit geçirmesi dedikodularÄ± da beraberinde getirmiÅŸti. Adem’in en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Sabriye’nin fikrini almadan Berna ile ortak bir alan oluÅŸturma kararÄ± Sabriye’yi sinirlendirmiÅŸti. Bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan dün akÅŸam çok ilginç bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.

ADEM UYKUSUNDA KONUÅžMAYA BAÅžLADI

Barakada herkesin yattÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Adem bir anda uykusunda sayÄ±klamaya baÅŸladÄ±. Ä°lk baÅŸta ne olduÄŸunu anlamayan Ünlüler takÄ±mÄ±, daha sonra Adem’in uykusunda konuÅŸtuÄŸunu fark edince ortaya renkli görüntüler çÄ±ktÄ±. Sabriye, Adem’in yanÄ±na giderek aÄŸzÄ±ndan laf almaya çalÄ±ÅŸtÄ±. “Berna mÄ± daha güzel, ben mi?” diyen Sabriye’ye Adem’den bir cevap gelmedi. Fakat bu görüntüler “Adem, Berna’ya mÄ± aÅŸÄ±k?” sorusunu akÄ±llara getirdi.

SABRÄ°YE’DEN ÅžOK ÇIKIÅž

Tüm bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan ertesi gün Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyununa çÄ±ktÄ±lar. Zorlu parkurda Sabriye ile Berna arasÄ±nda büyük bir gerilim yaÅŸandÄ±. YarÄ±ÅŸmayÄ± yakÄ±ndan takip eden izleyiciler Sabriye’nin Adem’i kÄ±skandÄ±ÄŸÄ± için bu tarz agresif tavÄ±rlar sergilediÄŸini düÅŸünürken Adem’in Berna’ya hiçbir ÅŸey söylemeyip Sabriye’yi susturmasÄ± aÅŸk iddialarÄ±nÄ± daha da güçlendirdi.