Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme

Beyin kanamasÄ± geÃ§iren ve gÃ¼nlerdir hastanede tedavi altÄ±nda olan sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda son dakika bilgisi geldi

Evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunan ve beyin kanamasÄ± ön tanÄ±sÄ±yla hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavisine baÅŸlanan ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n hayati tehlikesinin sürdüÄŸü belirtildi.Son olarak Erkal'Ä±n beyin ölümünün gerçekleÅŸtiÄŸi iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±.

Ä°brahim Erkal'Ä±n tedavisinin gerçekleÅŸtirildiÄŸi Ümraniye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi son durum hakkÄ±nda bilgi verdi. Doç. Dr. Necdet SaÄŸlam'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klaya göre, yapÄ±lan tedavi sonucunda sanatçÄ±nÄ±n kan deÄŸerlerinde olumlu yönde düzelmeler oldu. Ancak Ä°brahim Erkal'Ä±n hayati fonksiyonlarÄ±nda bir düzelme yok.

Ä°BRAHÄ°M ERKAL Ä°ÇÄ°N SON AÇIKLAMA

Ä°brahim Erkal'Ä±n tedavisinin gerçekleÅŸtirildiÄŸi Ümraniye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet SaÄŸlam, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yapÄ±lan tedavi sonucunda sanatçÄ±nÄ±n kan deÄŸerlerinde olumlu yönde düzelmeler olduÄŸunu söyledi.

Ancak Erkal'Ä±n hayati fonksiyonlarÄ±nda düzelme görülmediÄŸini aktaran SaÄŸlam, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "HastamÄ±zda, beynin hayati fonksiyonlarÄ± açÄ±sÄ±ndan da düzelme görülmedi. Ancak kalbin çalÄ±ÅŸmasÄ±yla ilgili düzensizlikler, ilaç ve solunum desteÄŸiyle kontrol altÄ±nda tutuluyor. HastamÄ±zÄ±n yoÄŸun bakÄ±m ÅŸartlarÄ±nda yaÅŸamsal destek tedavisine devam ediliyor."

Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapÄ±labilmesi amacÄ±yla 29 Nisan'da bulunduÄŸu özel hastaneden alÄ±narak Ümraniye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine getirilmiÅŸti.