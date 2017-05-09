Angelina Jolie Brad Pitt'ten ayrÄ± kalmak istemiyor

Angelina Jolie, boÅŸanma davasÄ± sÃ¼rerken Ã§ocuklarÄ±nÄ±n babalarÄ±ndan uzak kalmamasÄ± iÃ§in Brad Pitt'e yakÄ±n bir yerde ev bulduÄŸu iddia edildi

Angelina Jolie'nin Los Angeles'Ä±n Los Feliz bölgesindeki 6 yatak odalÄ± bir eve yaklaÅŸÄ±k 90 milyon liralÄ±k teklifte bulunduÄŸu, bu evin Brad Pitt'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve sadece 3.5 kilometre uzaklÄ±kta olduÄŸu öÄŸrenildi.Malibu'da yaÅŸayan Jolie'nin yeni evinin havuzu, 10 banyosu ve özel spor salonu bulunduÄŸu belirtildi.Magazin basÄ±nÄ±, ünlü oyuncularÄ±n sancÄ±lÄ± süren ve ayrÄ±lÄ±k sürecini yakÄ±ndan takip ediyor.