Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/05/2017 13:42

Angelina Jolie Brad Pitt'ten ayrÄ± kalmak istemiyor

Brad Pitt Angelina Jolie

Angelina Jolie, boÅŸanma davasÄ± sÃ¼rerken Ã§ocuklarÄ±nÄ±n babalarÄ±ndan uzak kalmamasÄ± iÃ§in Brad Pitt'e yakÄ±n bir yerde ev bulduÄŸu iddia edildi

Angelina Jolie'nin Los Angeles'Ä±n Los Feliz bölgesindeki 6 yatak odalÄ± bir eve yaklaÅŸÄ±k 90 milyon liralÄ±k teklifte bulunduÄŸu, bu evin Brad Pitt'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve sadece 3.5 kilometre uzaklÄ±kta olduÄŸu öÄŸrenildi.Malibu'da yaÅŸayan Jolie'nin yeni evinin havuzu, 10 banyosu ve özel spor salonu bulunduÄŸu belirtildi.Magazin basÄ±nÄ±, ünlü oyuncularÄ±n sancÄ±lÄ± süren ve ayrÄ±lÄ±k sürecini yakÄ±ndan takip ediyor.

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