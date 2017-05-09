SanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± kaybetti

Evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunduktan sonra hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal gÃ¼nlerdir sÃ¼ren yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± kaybetti

AcÄ± haberi ünlü sanatçÄ±nÄ±n sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± yöneten ailesi böyle duyurdu. AçÄ±klamada "DeÄŸerli sanatçÄ±mÄ±z Ä°brahim Erkal tüm çabalara raÄŸmen hakkÄ±n rahmetine kavuÅŸmuÅŸtur" denildi.

BEYÄ°N KANAMASI GEÇÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

1996'da 'CanÄ±sÄ±' ÅŸarkÄ±sÄ±yla ÅŸöhrete kavuÅŸan 50 yaÅŸÄ±ndaki Ä°brahim Erkal 11 Nisan gecesi 3 arkadaÅŸÄ± ile yemek yedi. AracÄ±nÄ± kullanmasÄ± için lokantanÄ±n valesine verdi. Vale, Maltepe'deki sitenin otoparkÄ±na kadar Ä°brahim Erkal'Ä± getirdi. AracÄ± park ettikten sonra ayrÄ±ldÄ±. Güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±na göre, saat 01.00 gibi Ä°brahim Erkal fenalaÅŸÄ±p otoparkta yere düÅŸtü. 1.5 saat sonra sitenin güvenlik görevlisi Ä°brahim Erkal'Ä± otoparkta baygÄ±n halde yatarken bulup ailesini aradÄ±. Ä°brahim Erkal’Ä±n saÄŸ arka kulaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda bir de yÄ±rtÄ±k vardÄ±. Ä°brahim Erkal'Ä±n beyin kanamasÄ± geçirdiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. Erkal o tarihten bu yana komada bulunuyordu.

Ä°brahim Erkal'Ä±n iÅŸ ortaÄŸÄ± Feyzullah Çelebi, "Saat 01.00'de siteye giriÅŸ yapmÄ±ÅŸ. Güvenlik görevlisi beni aradÄ±. Ben 02.30'da oradaydÄ±m. 1-1,5 saat otoparkta kalmÄ±ÅŸ" demiÅŸti.