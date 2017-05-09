Ä°lyas YalÃ§Ä±ntaÅŸ konserine Ä°ran'dan yasak

Ä°ran Devleti Ã¼nÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°lyas YalÃ§Ä±ntaÅŸ'Ä±n konserine yasak getirdi

YaklaÅŸÄ±k 4 ay önce planlanan ve tüm resmi izinleri alÄ±nan Ä°lyas YalçÄ±ntaÅŸ Ä°ran konserleri Ä°ran Devleti tarafÄ±ndan iptal edildi. Konser için Ä°ran Ä°rÅŸad BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n izin vermesine raÄŸmen, baÅŸlamasÄ±na saatler kala iptal edilen konser nedeniyle Ä°ranlÄ± Ä°lyas YalçÄ±ntaÅŸ hayranlarÄ± ÅŸoke oldu.Konserleri iptal edilen Ä°lyas YalçÄ±ntaÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bugün yapÄ±lmasÄ± planlanan ve biletleri günler öncesinden tükenen Ä°ran Anzeli konserimiz tüm resmi izinleri çÄ±kmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen yaklaÅŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri gerekçe gösterilerek, Ä°ran Devleti tarafÄ±ndan güvenlik nedeniyle iptal edilmiÅŸtir" dedi.

Ä°ran'Ä±n resmi bilet sitesinde dün akÅŸama kadar Ä°lyas YalçÄ±ntaÅŸ konser biletleri yer alÄ±yordu. Ancak bu sabah ani bir kararla biletler siteden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Konser alanÄ±nÄ± saatler öncesinden dolduran Ä°ranlÄ± Ä°lyas YalçÄ±ntaÅŸ hayranlarÄ± konserin iptaliyle büyük üzüntü yaÅŸadÄ±. HayranlarÄ± ünlü popçunun kaldÄ±ÄŸÄ± otelin kapÄ±sÄ±na giderek yaÅŸanan olaya tepki gösterdi.Tüm konserleri iptal edilen Ä°lyas YalçÄ±ntaÅŸ, yarÄ±n sabah Ä°stanbul'a dönüyor. YalçÄ±ntaÅŸ, sabah 09.30'da Atatürk HavalimanÄ± dÄ±ÅŸ hatlar terminalinde olacak

Kaynak: Hürriyet