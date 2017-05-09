Ä°brahim Erkal hayatÄ±nÄ± kaybetti Ä°brahim Erkal kimdir

Uzun sÃ¼redir hastanede tedavi altÄ±nda olan sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal bu akÅŸam Ã¼zeri saatlerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°brahim Erkal, 10 Ekim 1967 tarihinde Erzurum'un Narman ilçesinde dünyaya geldi. EÄŸitim hayatÄ±nÄ± doÄŸup büyüdüÄŸü Narman ilçesinde tamamladÄ±. Lise öÄŸretiminin ardÄ±ndan Musa EroÄŸlu Müzik EÄŸitim Merkezi binasÄ±nda solfej ve nota dersleri almaya baÅŸlayan Erkal, geceleri de mekanlarda sahne alÄ±yordu.

Askerlik görevinin ardÄ±ndan Erzurum'a dönse de, 1989 yÄ±lÄ±nda yeniden Ä°stanbul'a gitmeye karar verdi ve Ä°stanbul'da garsonluk yapmaya baÅŸladÄ±. Garsonluk yaptÄ±ÄŸÄ± esnada bir yandan da Telden Dile Müzik Merkezi'nde eÄŸitim görmeye devam eden Ä°brahim Erkal, 1984 yÄ±lÄ±nda Ä°brahim Güzelses adÄ±yla "SarhoÅŸ Baki" adlÄ± albümünü çÄ±kardÄ±.

Ä°lk albümüyle sesini duyuramasa da aynÄ± yÄ±l kendi adÄ±yla bir albüm daha çÄ±karmaya karar verdi. 1992 yÄ±lÄ±nda albümün parçalarÄ±nÄ± tamamladÄ±. 1993 yÄ±lÄ±nda albümünü birçok plakçÄ±ya dinletti ancak olumlu bir sonuç alamadÄ±. Kimseden ses çÄ±kmayÄ±nca Erzurum'a dönen Ä°brahim Erkal, Erzurum'a dönerken ÅŸans eseri Ä°skender Ulus'la tanÄ±ÅŸtÄ±. TanÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ulus Müzik etiketiyle tamamladÄ±ÄŸÄ± "Tutku" adlÄ± albümünü çÄ±kardÄ± ve AynÄ± yÄ±l Galatasaray takÄ±mÄ± için "Ölümüne Cim Bom" adlÄ± sekiz parçadan oluÅŸan bir albüm yayÄ±nladÄ±.

8 Temmuz 1996 tarihinde "Gönlünüze Talibim" adlÄ± üçüncü albümünü yayÄ±nladÄ± ve bu albümle yÄ±ldÄ±zÄ± parladÄ±. Albümündeki tüm ÅŸarkÄ±lar hit oldu ve albümün ilk ÅŸarkÄ±sÄ± olan "UnutmayacaÄŸÄ±m" ÅŸarkÄ±sÄ± herkes tarafÄ±ndan çok beÄŸenildi ve ardÄ±ndan "CanÄ±sÄ±" adlÄ± parça yayÄ±nlandÄ± ve neredeyse tüm ülkede bir anda dilden dile dolanan bir parça haline geldi.

1996 yÄ±lÄ±nda "CanÄ±sÄ±" adÄ±nda bir filmde baÅŸrol oynayan Ä°brahim Erkal, oldukça beÄŸenildi ve film de yüksek izlenme oranÄ±na sahip olunca dizi yapÄ±lmasÄ±na karar verildi. 1997 yÄ±lÄ±nda dizi olarak ekranlara gelen "CanÄ±sÄ±"da 26 bölüm boyunca reyting rekorlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±.

1998'de "SÄ±rÄ±lsÄ±klam", 2000'de "De Get Yalan Dünya/NasÄ±l SevmiÅŸtim", 2001 yÄ±lÄ±nda "Su Gibi", 2004'te "Gönül LimanÄ±", 2008'de "AranaÄŸme", 2011'de "Burnumda Tütüyorsun" ve 2015'te "Nefes 1" adlÄ± albümlerini piyasaya sürdü.

14 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n ÅŸekilde bulunan Ä°brahim Erkal, yoÄŸun vakÄ±mda tedavi görüyordu. 9 MayÄ±s 2017 günü yaÅŸam mücadelesini kaybetti ve hayata gözlerini yumdu...