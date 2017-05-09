Survivor'da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan bir yarÄ±ÅŸmacÄ± elenecek

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± bu hafta iki dokunulmazlÄ±k oyununu kaybederek elemek Ã¼zere Ã¼Ã§ ismi potaya koydu

Survivor’da ünlüler takÄ±mÄ± iki haftadÄ±r eleme potasÄ±ndan kurtuluyor. Bu hafta 2 dokunulmazlÄ±k oyununu da kaybeden gönüllüler takÄ±mÄ± arasÄ±ndan 3 ikiÅŸi elemeye kaldÄ±. Survivor 2017'de elemeye kalan TuÄŸçe, Ogeday ve Berna arasÄ±ndan bir kiÅŸi bu akÅŸam Survivor'a veda edecek.

'Survivor Panorama' yorumcusu Hakan HatipoÄŸlu, gönüllüler takÄ±mÄ±nda Ogeday GiriÅŸken, TuÄŸçe Melis Demir ve Berna Keklikler'in olduÄŸu eleme potasÄ± için flaÅŸ bir tahminde bulundu.Hakan HatipoÄŸlu, TV8'de yayÄ±nlanan 'Survivor Panorama' programÄ±nda, gönüllü yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan oluÅŸan eleme potasÄ± hakkÄ±nda çarpÄ±cÄ± açÄ±klamalar yaptÄ±.

"YÜZDE 80 TUÄžÇE, YÜZDE 20 BERNA GÄ°DER"

Survivor'Ä±n eski yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±, "AnÄ±l'Ä±n bireysel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± almasÄ± çarÅŸÄ±yÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. 'Sörvi'nin laneti... Gönüllülerin 8'inci yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± ve takÄ±mda negatif enerji yarattÄ±. AnÄ±l oyunlara fazla asÄ±lmÄ±yor, ama bireyselde alÄ±yor. 'Helal olsun' diyorum. Bence çok yüksek ihtimal Burçak ve TuÄŸçe, peÅŸ peÅŸe buraya gelecek. 'Yüzde 80 TuÄŸçe elenecek' diyorum. Yüzde 20 de Berna gider. TuÄŸçe'nin dezavantajÄ± Ogaday'la aynÄ± anda potada olmasÄ±. Çünkü yakÄ±n arkadaÅŸ olduklarÄ± için oylar bölünüyor" ifadelerini kullandÄ±.