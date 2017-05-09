Esra Erol ve Seda Sayan'dan sÃ¼rpriz program

FarklÄ± izdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n sunucusu Esra Erol ve Seda Sayan'Ä±n yeni bir projede Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddia edildi

Ä°zdivaç programlarÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± yönündeki haberlerle gündeme gelen Seda Sayan ve Esra Erol'un birlikte program yapacaÄŸÄ± kulislerde konuÅŸuluyor.

YASAYA UYGUN YENÄ° PROGRAM

GüneÅŸ'te yer alan habere göre, yakÄ±n zamandan bir araya gelerek yeni bir proje tasarlamaya çalÄ±ÅŸan ikili, çÄ±kan yasalara uygun formatta yapmak istedikleri program için sÄ±k sÄ±k konuÅŸtuklarÄ± öÄŸrenildi.