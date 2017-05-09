Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/05/2017 18:32

Esra Erol ve Seda Sayan'dan sÃ¼rpriz program

Esra Erol ve Seda Sayan

FarklÄ± izdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n sunucusu Esra Erol ve Seda Sayan'Ä±n yeni bir projede Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddia edildi

Ä°zdivaç programlarÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± yönündeki haberlerle gündeme gelen Seda Sayan ve Esra Erol'un birlikte program yapacaÄŸÄ± kulislerde konuÅŸuluyor.

YASAYA UYGUN YENÄ° PROGRAM

GüneÅŸ'te yer alan habere göre, yakÄ±n zamandan bir araya gelerek yeni bir proje tasarlamaya çalÄ±ÅŸan ikili, çÄ±kan yasalara uygun formatta yapmak istedikleri program için sÄ±k sÄ±k konuÅŸtuklarÄ± öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Ä°brahim Erkal

FlaÅŸ Ä°brahim Erkal'Ä±n hayati fonksiyonlarÄ± devam ediyor

Usta sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n beyin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi ama diÄŸer organlarÄ±n hayati fonksiyonlarÄ± devam ediyor

survivor 2017

Survivor'da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan bir yarÄ±ÅŸmacÄ± elenecek

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± bu hafta iki dokunulmazlÄ±k oyununu kaybederek elemek Ã¼zere Ã¼Ã§ ismi potaya koydu

flaÅŸ haber

FlaÅŸ Ä°brahim Erkal'Ä±n doktorunun aÃ§Ä±klamasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

DoÃ§. Dr. Necdet SaÄŸlam, Ä°brahim Erkal'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸine yÃ¶nelik haberlerin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±