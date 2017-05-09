FlaÅŸ Ä°brahim Erkal'Ä±n hayati fonksiyonlarÄ± devam ediyor

Usta sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n beyin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi ama diÄŸer organlarÄ±n hayati fonksiyonlarÄ± devam ediyor

Evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunan ve beyin kanamasÄ± ön tanÄ±sÄ±yla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n beyin ölümünün gerçekleÅŸtiÄŸi, yaÅŸam destek ünitesine baÄŸlÄ± olarak ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n kalp ve diÄŸer organlarÄ±nÄ±n hayati fonksiyonlarÄ±nÄ±n devam ettirildiÄŸi bildirildi.

Erkal'Ä±n tedavisinin gerçekleÅŸtirildiÄŸi Ümraniye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet SaÄŸlam, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde tedavisi devam eden Erkal'Ä±n, bugün yapÄ±lan tetkikler sonucunda beyin ölümünün gerçekleÅŸtiÄŸinin tespit edildiÄŸini söyledi.

Doç. Dr. SaÄŸlam, "Ä°brahim Erkal'Ä±n bugün yapÄ±lan tetkiklerinde beyin ölümünün gerçekleÅŸtiÄŸi tespit edildi. Erkal'Ä±n yaÅŸam destek ünitesine baÄŸlÄ± olarak kalp ve diÄŸer organlarÄ±nÄ±n hayati fonksiyonlarÄ± devam ettiriliyor." dedi.

Evinin otoparkÄ±nda 12 Nisan'da baygÄ±n halde bulunduktan sonra özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavisine baÅŸlanÄ±lan Erkal, daha sonra ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapÄ±labilmesi amacÄ±yla 29 Nisan'da Ümraniye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine getirilmiÅŸti.