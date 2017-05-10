Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/05/2017 11:05

Eser Yenenler o geceye dair suskunluÄŸunu bozdu

Eser Yenenler

Ä°ÅŸte Benim Stilim adlÄ± moda yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã¼nlenen Candan kardeÅŸlerle geÃ§irdikleri olaylÄ± gecenin ardÄ±ndan Eser Yenenler ilk kez konuuÅŸtu

Oyuncu Eser Yenenler sosyal medya hesabÄ±ndan ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: ''Aa bu yaÅŸtan sonra yuva yÄ±kan kadÄ±n gibi oldum. O gece kimse kimseyi aldatmadÄ±. SöylendiÄŸi gibi 5 deÄŸil, 15 kiÅŸiydik. Bir de yuva yÄ±kacak olsam, en yakÄ±nÄ±mdakilerden baÅŸlardÄ±m. Ä°bo (Ä°brahim Büyükak) evlenmek üzere, OÄŸuz (OÄŸuzhan Koç) 2. yÄ±lÄ± devirdi. Bir de villa kiralÄ±k. :)''

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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