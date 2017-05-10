Survivor 2017'ye 9 MayÄ±s SalÄ± gecesi kim veda etti

EkranlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k beÄŸeniyle takip edilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da dÃ¼n akÅŸam gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan bir isim yarÄ±ÅŸmaya veda etti

Survivor'da elenen ismin belirlenmesinin ardÄ±ndan duygusal anlar yaÅŸandÄ±. Gönüllüler takÄ±mÄ±nÄ±ndan Berna, TuÄŸçe ve Ogeday olmak üzere üç ismin eleme potasÄ±nda bulunduÄŸu gecede, bir kiÅŸi adaya veda etti. Survivor'da dün akÅŸam elenen ismin belirlenmesinin ardÄ±ndan yeni bölümde büyük bir sürpriz yer aldÄ±. Survivor'Ä±n yeni bölümünde ödül oyununu kazanacak isimlere araba verileceÄŸini söyleyen Acun IlÄ±calÄ±, yarÄ±ÅŸmacÄ±larda coÅŸkuya neden oldu

Survivor dün akÅŸam oynanan ödül oyununun ardÄ±ndan ada konseyinde bir yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n vedasÄ± ile tamamlandÄ±. Survivor'da dün akÅŸam kim elendi sorusuna yanÄ±t arayan vatandaÅŸlar, izleyemedikleri bölümde nelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. Berna, Ogeday ve TuÄŸçe'nin aday olarak çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± gecede bir kiÅŸi KÄ±brÄ±s hayallerine veda etti.

ELENEN Ä°SÄ°M BELLÄ° OLDU

Survivor'da bu akÅŸam gerçekleÅŸen eleme konseyinin ardÄ±ndan adaya veda eden isim belli oldu. Bu hafta iki dokunulmazlÄ±k oyununu da kaybeden gönüllüler takÄ±mÄ± 3 yarÄ±ÅŸmacÄ±yÄ± eleme potasÄ±na sokmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Ogeday GiriÅŸken, TuÄŸçe Melis Demir ve Berna Keklikler'in ilk defa aynÄ± potada yer almalarÄ± da ayrÄ± bir heyecan yarattÄ±. Halk tarafÄ±ndan yapÄ±lan SMS oylamasÄ±yla birlikte survivor 2017'ye ve KÄ±brÄ±s yolunda hayallerine veda eden yarÄ±ÅŸmacÄ± belli oldu. Survivor'a veda eden isim gönüllüler takÄ±mÄ±ndan TuÄŸçe Melis Demir oldu.