Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/05/2017 16:04

AliÅŸan ve Eda Erol evliliÄŸe dair ilk adÄ±mÄ± attÄ±

Eda Erol ve AliÅŸan

GÃ¼zel sunucu Esra Erol'un kardeÅŸi Eda Erol ile AliÅŸan beraberliÄŸi resmileÅŸti

BaÅŸarÄ±lÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± AliÅŸan ve sunucu Esra Erol'un kÄ±z kardeÅŸi Eda Erol aÅŸkÄ±nda aileler bir araya geldi. Esra Erol'un Tarabya KonaklarÄ±'nda bulunan evinde dün akÅŸam gerçekleÅŸen yemekte aileler tanÄ±ÅŸtÄ±. Yemekte Eda Erol sevgilisi AliÅŸan'a ve ailesine çay servisi yaptÄ±. Esra Erol, tanÄ±ÅŸma ziyareti sonrasÄ± iki ailenin birlikte verdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan "Giderek büyüyoruz. AliÅŸan ve Eda" notuyla paylaÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
survivor

Survivor 2017'ye 9 MayÄ±s SalÄ± gecesi kim veda etti

EkranlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k beÄŸeniyle takip edilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da dÃ¼n akÅŸam gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan bir isim yarÄ±ÅŸmaya veda etti

Eser Yenenler

Eser Yenenler o geceye dair suskunluÄŸunu bozdu

Ä°ÅŸte Benim Stilim adlÄ± moda yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã¼nlenen Candan kardeÅŸlerle geÃ§irdikleri olaylÄ± gecenin ardÄ±ndan Eser Yenenler ilk kez konuuÅŸtu

Ä°brahim Erkal

FlaÅŸ Ä°brahim Erkal'Ä±n hayati fonksiyonlarÄ± devam ediyor

Usta sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n beyin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi ama diÄŸer organlarÄ±n hayati fonksiyonlarÄ± devam ediyor