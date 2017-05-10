AliÅŸan ve Eda Erol evliliÄŸe dair ilk adÄ±mÄ± attÄ±

GÃ¼zel sunucu Esra Erol'un kardeÅŸi Eda Erol ile AliÅŸan beraberliÄŸi resmileÅŸti

BaÅŸarÄ±lÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± AliÅŸan ve sunucu Esra Erol'un kÄ±z kardeÅŸi Eda Erol aÅŸkÄ±nda aileler bir araya geldi. Esra Erol'un Tarabya KonaklarÄ±'nda bulunan evinde dün akÅŸam gerçekleÅŸen yemekte aileler tanÄ±ÅŸtÄ±. Yemekte Eda Erol sevgilisi AliÅŸan'a ve ailesine çay servisi yaptÄ±. Esra Erol, tanÄ±ÅŸma ziyareti sonrasÄ± iki ailenin birlikte verdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan "Giderek büyüyoruz. AliÅŸan ve Eda" notuyla paylaÅŸtÄ±.