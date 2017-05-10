Emine Ãœn Ä°brahim Erkal'a bÃ¶yle veda etti

DÃ¼n akÅŸam hayatÄ±nÄ± kaybeden sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n CanÄ±sÄ± adlÄ± klibinde oynayan Emine Ãœn, Erkal'a sosyal medya hesabÄ±ndan veda etti

Güzel oyuncu Emine Ün'ün Instagram'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± not ÅŸöyle:

Ä°ÅŸte tarif edilemez duygular böyle anlarda ortaya çÄ±kÄ±yor çok üzgünüm çok, hep bir umut vardÄ± içimizde ümidimizi kesmek istememiÅŸtik ama olmadÄ± olamadÄ±. Hep bu tebessümün, geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±n eserlerin ve iyi kalbin, insanlÄ±ÄŸÄ±n ile hatÄ±rlayacaÄŸÄ±z seni... MekanÄ±n cennet olsun.