Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/05/2017 16:13

Emine Ãœn Ä°brahim Erkal'a bÃ¶yle veda etti

Emine Ãœn

DÃ¼n akÅŸam hayatÄ±nÄ± kaybeden sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n CanÄ±sÄ± adlÄ± klibinde oynayan Emine Ãœn, Erkal'a sosyal medya hesabÄ±ndan veda etti

Güzel oyuncu Emine Ün'ün Instagram'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± not ÅŸöyle:

Ä°ÅŸte tarif edilemez duygular böyle anlarda ortaya çÄ±kÄ±yor çok üzgünüm çok, hep bir umut vardÄ± içimizde ümidimizi kesmek istememiÅŸtik ama olmadÄ± olamadÄ±. Hep bu tebessümün, geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±n eserlerin ve iyi kalbin, insanlÄ±ÄŸÄ±n ile hatÄ±rlayacaÄŸÄ±z seni... MekanÄ±n cennet olsun.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
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