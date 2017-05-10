Megastar Tarkan'dan Ã§ok konuÅŸulacak AtatÃ¼rk paylaÅŸÄ±mÄ±

Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e yÃ¶nelik bir televizyon programÄ±nda yapÄ±lan hakarete Megastar Tarkan sessiz kalmadÄ±

Tarkan, bir televizyon kanalÄ±nda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kiÅŸilere tepki gösterdi.Instagram hesabÄ±ndan Atatürk'ün fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Megastar, "Atatürk'e edilen hakaretleri derin bir üzüntü ve hayretle izliyorum. AynÄ± topraklarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu insanlar unutmasÄ±nlar ki hayatlarÄ±nÄ±, ülkelerini ve böyle ulu orta konuÅŸabilmelerini bile Atatürk'e borçlular. Hadi gelin bugün en sevdiÄŸimiz Atatürk resimlerini paylaÅŸarak, 'Atatürk sevgimiz bitmez' diyelim. En güzel cevap bu olur" notunu yazdÄ±.