Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/05/2017 20:35

Megastar Tarkan'dan Ã§ok konuÅŸulacak AtatÃ¼rk paylaÅŸÄ±mÄ±

tarkan

Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e yÃ¶nelik bir televizyon programÄ±nda yapÄ±lan hakarete Megastar Tarkan sessiz kalmadÄ±

Tarkan, bir televizyon kanalÄ±nda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kiÅŸilere tepki gösterdi.Instagram hesabÄ±ndan Atatürk'ün fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Megastar, "Atatürk'e edilen hakaretleri derin bir üzüntü ve hayretle izliyorum. AynÄ± topraklarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu insanlar unutmasÄ±nlar ki hayatlarÄ±nÄ±, ülkelerini ve böyle ulu orta konuÅŸabilmelerini bile Atatürk'e borçlular. Hadi gelin bugün en sevdiÄŸimiz Atatürk resimlerini paylaÅŸarak, 'Atatürk sevgimiz bitmez' diyelim. En güzel cevap bu olur" notunu yazdÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Volkan Konak

Volkan Konak'tan AtatÃ¼rk'e hakaret edenler iÃ§in flaÅŸ hamle

Mustafa Kemal AtatÃ¼rk hakkÄ±nda hakaret eden kiÅŸiler hakkÄ±nda sanatÃ§Ä± Volkan Konak suÃ§ duyurusunda bulundu

YaÄŸmur Ãœnal ve Arda Turan

Arda Turan ve YaÄŸmur Ãœnal aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yor

Magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ± sallayan yeni bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±. YaÄŸmur Ãœnal ve Arda Turan arasÄ±nda bir iliÅŸki baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Emine Ãœn

Emine Ãœn Ä°brahim Erkal'a bÃ¶yle veda etti

DÃ¼n akÅŸam hayatÄ±nÄ± kaybeden sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n CanÄ±sÄ± adlÄ± klibinde oynayan Emine Ãœn, Erkal'a sosyal medya hesabÄ±ndan veda etti