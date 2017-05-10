Volkan Konak'tan AtatÃ¼rk'e hakaret edenler iÃ§in flaÅŸ hamle

Magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ± sallayan yeni bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±. YaÄŸmur Ãœnal ve Arda Turan arasÄ±nda bir iliÅŸki baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼