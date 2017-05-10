Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/05/2017 20:37

Volkan Konak'tan AtatÃ¼rk'e hakaret edenler iÃ§in flaÅŸ hamle

Volkan Konak

Mustafa Kemal AtatÃ¼rk hakkÄ±nda hakaret eden kiÅŸiler hakkÄ±nda sanatÃ§Ä± Volkan Konak suÃ§ duyurusunda bulundu

Konak “Nur dersleri” adÄ± altÄ±nda sosyal medyada konuÅŸmalar yayÄ±mlayan Nur Cemaati’nden Hasan Akar’Ä±n “Atatürk’ün manevi ÅŸahsÄ±na hakaret” suçunu iÅŸlediÄŸini belirtti.Konak ayrÄ±ca TVNet kanalÄ±nda yayÄ±mlanan programda Atatürk’e hakaretler yaÄŸdÄ±ran FETÖ’cü Mustafa ArmaÄŸan, Süleyman YeÅŸilyurt, hükümete yakÄ±n Yeni Akit yazarÄ± Yavuz BahadÄ±roÄŸlu ve TVNet kanalÄ±nÄ±n imtiyaz sahibi hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu.Volkan Konak’Ä±n avukatÄ± ÇiÄŸdem Koç sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Atatürk’e dil uzatmaya cüret edenler hakkÄ±nda, Volkan Konak adÄ±na suç duyurularÄ±nda bulunulmuÅŸtur” ifadelerini kullandÄ±.

Kaynak: Sözcü

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