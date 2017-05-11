Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 11/05/2017 08:48

David Beckham yeni filminin Londra'daki galasÄ±na oÄŸluyla beraber gitti

David Beckham

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ eski futbol yÄ±ldÄ±zÄ± David Beckham rol aldÄ±ÄŸÄ± "King Arthur: Legend of the Sword" filminin Londra'daki galasÄ±na oÄŸlu ile birlikte katÄ±ldÄ±

41 yaÅŸÄ±ndaki Beckham, ilk büyük filminin galasÄ±na 18 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Brooklyn ile birlikte katÄ±ldÄ±.Ünlü ismin filmdeki performansÄ± ise Ada'da tartÄ±ÅŸma yaratmÄ±ÅŸ durumda.Filmin yönetmeni Guy Ritchie, Beckham'Ä±n oyunculuÄŸu için "Onu çok yetenekli buluyorum" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Her ne kadar filmin yönetmeni, Beckham'Ä±n performansÄ±nÄ± övse de Ä°ngiliz basÄ±nÄ± eski futbolcunun oyunculuÄŸundan ikna olmuÅŸ deÄŸil.Empire dergisi Beckham'Ä±n performansÄ± ile ilgili "yanlÄ±ÅŸ yönlendirilmiÅŸ" ifadesini kullandÄ±.

The Telegraph gazetesi daha ileri giderek, ünlü eski futbolcunun, filmin en önemli sahnesini, oyunculuÄŸu ile "sabote" ettiÄŸini yazdÄ±.Daha önce de bir Guy Ritchie yapÄ±mÄ±nda rol alan David Beckham ise "bu yapÄ±ma katÄ±lmak güzeldi" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Filmin oyuncu kadrosunda aynÄ± zamanda Jude Law, Djimon Hounsou ve model Poppy Delevingne gibi isimler de bulunuyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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