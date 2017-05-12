SanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal yarÄ±n sonsuzluÄŸa uÄŸurlanacak

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n beyin Ã¶lÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸen sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n kalbi de durdu

Ümraniye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Necdet SaÄŸlam, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, beyin ölümü gerçekleÅŸen Ä°brahim Erkal'Ä±n saat 22.10'da kalbinin de durduÄŸunu belirterek, vefat ettiÄŸini söyledi. SaÄŸlam, "DeÄŸerli sanatçÄ±mÄ±z Ä°brahim Erkal bugün saat 22.10'da kalbinin de durmasÄ± sonucu vefat etmiÅŸtir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabÄ±r dileriz." dedi.Önceki gün beyin ölümü gerçekleÅŸen Ä°brahim Erkal'Ä±n, tÄ±bbi destek ünitesine baÄŸlÄ± olarak kalp ve diÄŸer organlarÄ±nÄ±n hayati fonksiyonlarÄ± sürdürülüyordu.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Erkal'Ä±n eÅŸi Filiz Akgün'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ünlü sanatçÄ±nÄ±n vefat haberinin ardÄ±ndan eÅŸi Filiz Akgün'ü telefonla arayarak taziye dileÄŸinde bulundu. SanatçÄ±nÄ±n vefatÄ±ndan müteessir olduÄŸunu ifade eden ErdoÄŸan, merhuma Allah'tan rahmet, geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ailesine ve sanat camiasÄ±na ise baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

Ä°brahim Erkal yarÄ±n son yolculuÄŸuna uÄŸurlanacak

Ä°stanbul'da geçirdiÄŸi beyin kanamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tedavi gördüÄŸü hastanede hayatÄ±nÄ± kaybeden sanatçÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n cenazesi yarÄ±n topraÄŸa verilecek.

SanatçÄ±nÄ±n eÅŸinin amcasÄ± da olan Büyükçekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Akgün, Ä°brahim Erkal'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Ümraniye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinin önünde kurulan taziye çadÄ±rÄ±nda gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu.Cenaze töreniyle ilgili detaylarÄ±n belli olduÄŸunu belirten Akgün, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"DeÄŸerli sanatçÄ±mÄ±z, deÄŸerli kardeÅŸimiz, yeÄŸenimin eÅŸi Ä°brahim Erkal'Ä± 23.00 sularÄ±nda kaybettik. Cenazesi cumartesi günü öÄŸle namazÄ±nÄ± müteakip Marmara Üniversitesi Ä°lahiyat Fakültesi Camisi'nde yapÄ±lacak törenin ardÄ±ndan Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedilecektir. Taziyeler ise Maltepe'de Maltepe StadÄ±'nÄ±n yanÄ±nda bulunan Erzurumlular VakfÄ±nda kabul edilecektir. Ä°lgisini esirgemeyen herkese ÅŸahsÄ±m ve tüm aile ile tüm sevenleri adÄ±na teÅŸekkür ediyorum. EmeÄŸi geçen bütün doktorlar ile çalÄ±ÅŸanlara da yine aile ve ÅŸahsÄ±m adÄ±na teÅŸekkür ediyorum. Hepsi haklarÄ±nÄ± helal etsinler."