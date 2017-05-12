6 yÄ±llÄ±k bÃ¼yÃ¼k aÅŸk bitti

6 yÄ±ldÄ±r birlikte olan Haluk Bilginer ve Zerrin Tekindor Ã§iftinin yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

Zuhal Olcay'dan boÅŸandÄ±ktan sonra uzatmalÄ± sevgilisi AÅŸkÄ±n Nur Yengi ile evlenen, ondan da 2012'de boÅŸanan Haluk Bilginer'in, aynÄ± tarihlerde meslektaÅŸÄ± Zerrin Tekindor ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

AÅŸkÄ±n Nur Yengi'nin bir röportajÄ±nda "Beni bugüne kadar bir tek ihanet üzdü" demesi, Bilginer'in Yengi'yi, Zerrin Tekindor ile aldattÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, büyük aÅŸkÄ±n bitmesine Zerrin Tekindor'un oÄŸlu Hira neden oldu.Bilginer'in 'Arzu TramvayÄ±' isimli oyununda yönetnmen koltuÄŸuna oturmaya hazÄ±rlanan Hira Tekindor, usta oyuncudan geçer not alamayÄ±nca baÅŸka isim arayÄ±ÅŸÄ±na girildi.Bu durum çiftin arasÄ±nÄ± açtÄ±.Sevgilisiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya glen Zerrin Tekindor iliÅŸkiyi bitirdi, Haluk Bilginer ise oyunu iptal etti.