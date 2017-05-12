Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/05/2017 16:04

SanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal iÃ§in son gÃ¶rev yarÄ±n

Ä°brahim Erkal

GÃ¼nlerdir hastanede tedavi altÄ±nda olan sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal, Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi Camisinde dÃ¼zenlenecek namazÄ±n ardÄ±ndan defnedilecek

Ä°brahim Erkal için taziyeler, Maltepe'de Erzurumlular EÄŸitim, Kültür ve YardÄ±mlaÅŸma VakfÄ± Genel Merkezinde kabul ediliyor.Erzurumlular EÄŸitim, Kültür ve YardÄ±mlaÅŸma VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Suha Dengizek,ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Ä°brahim Erkal'Ä± kaybettik, Türkiye'nin baÅŸÄ± saÄŸolsun. ErzurumlularÄ±n baÅŸÄ± saÄŸolsun. Ben Erkal gibi memleket sevdalÄ±sÄ± tanÄ±madÄ±m. Ben Erzurumlular vakfÄ± baÅŸkanÄ±yÄ±m ama Erkal gibi memleket sevdalÄ±sÄ± olamam. 15 Temmuz tarihinde beraberdik. Erzurumun yetiÅŸtirdiÄŸi ender insandÄ±r. Ä°smini gençler yaÅŸatacak. VakfÄ±mÄ±zÄ±n ismini Ä°brahim Erkal EÄŸitim, Kültür ve YardÄ±mlaÅŸma VakfÄ± ve burayÄ± Ä°brahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi olarak deÄŸiÅŸtirdik. Rabbim ailesine ve sevenlerine yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun.''

Erkal için yarÄ±n öÄŸle vakti Marmara Üniversitesi Ä°lahiyat Fakültesi Camisinde cenaze töreni düzenlenecek, ardÄ±ndan Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda son yolculuÄŸuna uÄŸurlanacak.

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