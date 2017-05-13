Survivor'da araba Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ hangi takÄ±m kazandÄ±

EkranlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼l oyunu Survivor'da oynandÄ±. Kazanan takÄ±mdaki her kiÅŸi bir araba sahibi olacaktÄ±. DÃ¼n oynanan oyunla bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanan takÄ±m belli oldu

Survivor 2 etaptan oluÅŸan araba ödülünün dün aksam 2. ve son mücadelesi verildi. Zaman zaman gerginliÄŸin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± büyük ödülün ilk turunu son zamanlarda etkili performans sergileyen Ünlüler 10-7'lik skorla kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

SURVÄ°VOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KÄ°M KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takÄ±mÄ± oyunun ikinci etabÄ± için Survivor son bölümde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. 1-1 beraber sona eren 2. turun 2 oyunu sonrasÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±lar final turu için yarÄ±ÅŸtÄ±lar. Büyük çekiÅŸmeye sahne olan final turu sonrasÄ± Survivor araba ödülünü kazanan takÄ±m ünlüler oldu.