Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/05/2017 10:00

Esra Erol'un eÅŸi aÃ§Ä±kladÄ± gÃ¼zel sunucu hamile mi

Esra erol

GÃ¼zel sunucu Esra Erol'un eÅŸi Ali Ã–zbir, Erol'un doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla herkesi heyecanlandÄ±rdÄ±

Dün yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutlayan Esra Erol'un eÅŸi sosyal medya hesabÄ±nda kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

Aile fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸan Ali Özbir altÄ±na "2 çocuÄŸumun annesi benim güzel eÅŸim doÄŸum günün kutlu olsun nice uzun yÄ±llarÄ±mÄ±za...ArtÄ±k 3.çocuÄŸu açÄ±kla bence bugün tam günü. Not: Sen açÄ±klamazsan ben açÄ±klarÄ±m. Bilgine..." notunu düÅŸtü.

Özbir'in mesajÄ± 'Esra Erol hamilemi' sorularÄ±nÄ± akÄ±llara getirdi.Ünlü sunucu merak edilenlere sunuculuÄŸunu üstlendiÄŸi programda yanÄ±t verdi.

"Ali bir mesaj yazmÄ±ÅŸ. Sabahtan beritebrik fotoÄŸraflarÄ± alÄ±yorum. Åžuanda hamilelik durumu yok. 'Belki kÄ±z olur' baskÄ±sÄ± var üzerimde ama hamile deÄŸilim. Ä°lerleyen zamanlarda Allah verirse 'hayÄ±r' demem, kabul ederim..."

 
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