Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/05/2017 13:34

SanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal sonsuzluÄŸa uÄŸurlanÄ±yor

Ä°brahim Erkal

SanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal gÃ¼nlerdir verdiÄŸi yaÅŸam mÃ¼cadelesine yenik dÃ¼ÅŸtÃ¼. SanatÃ§Ä± bugÃ¼n sonsuzluÄŸa uÄŸurlanÄ±yor

Ä°brahim Erkal'Ä±n cenazesine katÄ±lan ÅŸarkÄ±cÄ± Arif Susam, sanat dünyasÄ±na vefasÄ±zlÄ±k gerekçesiyle tepki gösterdi. Susam, "Cenazede sanatçÄ±lardan kimse yok. Böyle bir günde hatÄ±rlamayacaklarsa ne zaman hatÄ±rlayacaklar" dedi.

Ünlü sanatçÄ±nÄ±n cenazesi öÄŸle namazÄ±nÄ± müteakip Marmara Üniversitesi Ä°lahiyat Fakültesi Camisi'nde yapÄ±lacak törenin ardÄ±ndan Karacaahmet  MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedilecek.

 

BÄ°R AY YOÄžUN BAKIMDA KALDI

 12 Nisan'da Maltepe'deki evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunan Ä°brahim Erkal, beyin kanamasÄ± ön tanÄ±sÄ± ile hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YoÄŸun bakÄ±mda tedavi gören 50 yaÅŸÄ±ndaki sanatçÄ±, 9 MayÄ±s'ta beyin ölümünün gerçekleÅŸmesinin ardÄ±ndan 11 MayÄ±s PerÅŸembe gecesi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. 

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