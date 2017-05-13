Emine Ãœn Ä°brahim Erkal'Ä±n cenaze tÃ¶reninde ayakta duramadÄ±

SanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n cenaze tÃ¶renine katÄ±lan Emine Ãœn konuÅŸmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti

Beyin kanamasÄ± geçirdikten sonra günlerce komada kalan Ä°brahim Erkal, 50 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ünlü sanatçÄ± için Üsküdar'da bulunan Marmara Ä°lahiyat Camii'nde öÄŸle namazÄ±nÄ± müteakip cenaze töreni düzenlendi. Usta sanatçÄ±nÄ±n cenazesi Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± ÅŸekilde cami avlusuna getirildi. Cenazeye ünlü sanatçÄ±nÄ±n eÅŸi Filiz Akgün, ailesi, çocuklarÄ±, eÅŸinin amcasÄ± Büyükçekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. HASAN Akgün, Beylikdüzü Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu, Maltepe Belediye BaÅŸkanÄ± Ali KÄ±lÄ±ç, sanat dünyasÄ±ndan Ä°zzet YÄ±ldÄ±zhan, Emine Ün, Gökhan Tepe, Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül, Cengiz KurtoÄŸlu, Arif Susam, Nihat DoÄŸan, TBMM BaÅŸkanvekili Akif Hamzaçebi, MHP Milletvekili Celal Adan, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü Vali Selami AltÄ±nok, Erzurumlular eÄŸitim ve Kültür VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Süha Dengizek ve çok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

EMÄ°NE ÜN CENAZEDE DUYGUSAL ANLAR YAÅžADI

Ä°brahim Erkal'Ä±n bir dönem klibinde ve dizisinde rol alan Emine Ün, büyük üzüntü yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. KonuÅŸmakta güçlük çeken Ün, “Gerçekten ÅŸimdi ne söyleyeceÄŸimi bilmiyorum. Ä°brahim'i kaybetmek gerçekten ÅŸu an çok üzücü. Hem ona hem eÅŸine üzülüyorum, çocuklarÄ±na, annesine üzülüyorum. KarmaÅŸÄ±k duygular içindeyim. Çok çok üzgünüm. Çok erken bir veda oldu. Hem Türkiye'nin sevilen bir sanatçÄ±sÄ± hem çok iyi bir insan, iyi bir eÅŸ, iyi bir baba. Allah mekanÄ±nÄ± cennet etsin inÅŸallah. Hep dualarÄ±mÄ±z onunla” diye konuÅŸtu.