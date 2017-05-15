Deniz Seki daha tahliye olmadan milyonlar kazandÄ±

BakÄ±rkÃ¶y KadÄ±n Cezaevi'nden 5 Haziran 2017 tarihinde Ã§Ä±kacak olan ÅŸarkÄ±cÄ± Deniz Seki daha ÅŸimdiden 20 konserlik bir anlaÅŸma yaptÄ±

Haziran'da 2.5 yÄ±ldÄ±r yattÄ±ÄŸÄ± BakÄ±rköy KadÄ±n Cezaevi'nden çÄ±kacak olan Deniz Seki 'Kirli Kedi' adlÄ± organizasyon ÅŸirketinden 2 ay önce teklif aldÄ±.

NiÅŸanlÄ±sÄ± Faruk Salman'Ä±n aracÄ± olduÄŸu teklif ÅŸuydu:

''Cezaevinden çÄ±ktÄ±ktan sonra vereceÄŸiniz konserleri organize etmek istiyoruz. Åžimdiden 20 konserlik bir anlaÅŸma yapalÄ±m. FiyatÄ± siz belirleyin, kabul edeceÄŸiz.''

Deniz Seki ile kendisini her hafta ziyaret eden niÅŸanlÄ±sÄ± Faruk Salman konser baÅŸÄ±na 120 bin TL istedi. Organizasyon ÅŸirketi rakamÄ± kabul etti. 20 konserin parasÄ± 2 milyon 400 bin lirayÄ± peÅŸin olarak popçunun hesabÄ±na yatÄ±rdÄ±. Deniz Seki'ye konserin yanÄ±sÄ±ra AVM'lerde söyleÅŸi, reklam, dizi ve sinema teklifi yaÄŸÄ±yor. Faruk Salman ''Deniz cezaevinden çÄ±ktÄ±ktan sonra on gün tatile gideceÄŸiz. DönüÅŸte hepsini deÄŸerlendireceÄŸiz'' dedi.