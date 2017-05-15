GÃ¼zel oyuncu Bensu Soral trafikte tacize uÄŸradÄ±

Ä°stanbul'da motosiklet turuna Ã§Ä±kan gÃ¼zel Ã¼nlÃ¼ oyuncu Bensu Soral trafikte magandalarÄ±n sÃ¶zlÃ¼ tacizine uÄŸradÄ±

Motosiklet tutkusuyla tanÄ±nan ünlü oyuncu Bensu Soral'Ä±n geçtimiz günlerde trafikte bir magandanÄ±n sözlü tacizine uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Sekiz yÄ±ldÄ±r ehliyeti oyan güzel oyuncu, baÅŸÄ±ndan geçen tatsÄ±z olayÄ± sevgilisi Hakan BaÅŸ ile paylaÅŸtÄ±.Ä°ddiaya göre Hakan BaÅŸ, Soral'Ä±n tek baÅŸÄ±na motosikletle dolaÅŸmasÄ±nÄ± yasakladÄ±. Posta'ya konuÅŸan Soral, "Daha önce de otomobilinin direksiyonunu üzerime kÄ±rÄ±p, beni sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸanlar olmuÅŸtu. ArtÄ±k BostancÄ± sahilinde bisikletle tur atÄ±yorum" dedi. Öte yandan iÅŸadamÄ± Hakan BaÅŸ'Ä±n bir magandanÄ±n sözlü tacizine maruz kalan sevgilisine neden yasak koyduÄŸuna sair detaylÄ± açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.