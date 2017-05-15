Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/05/2017 09:03

GÃ¼zel oyuncu Bensu Soral trafikte tacize uÄŸradÄ±

Bensu Soral

Ä°stanbul'da motosiklet turuna Ã§Ä±kan gÃ¼zel Ã¼nlÃ¼ oyuncu Bensu Soral trafikte magandalarÄ±n sÃ¶zlÃ¼ tacizine uÄŸradÄ±

Motosiklet tutkusuyla tanÄ±nan ünlü oyuncu Bensu Soral'Ä±n geçtimiz günlerde trafikte bir magandanÄ±n sözlü tacizine uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Sekiz yÄ±ldÄ±r ehliyeti oyan güzel oyuncu, baÅŸÄ±ndan geçen tatsÄ±z olayÄ± sevgilisi Hakan BaÅŸ ile paylaÅŸtÄ±.Ä°ddiaya göre Hakan BaÅŸ, Soral'Ä±n tek baÅŸÄ±na motosikletle dolaÅŸmasÄ±nÄ± yasakladÄ±. Posta'ya konuÅŸan Soral, "Daha önce de otomobilinin direksiyonunu üzerime kÄ±rÄ±p, beni sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸanlar olmuÅŸtu. ArtÄ±k BostancÄ± sahilinde bisikletle tur atÄ±yorum" dedi. Öte yandan iÅŸadamÄ± Hakan BaÅŸ'Ä±n bir magandanÄ±n sözlü tacizine maruz kalan sevgilisine neden yasak koyduÄŸuna sair detaylÄ± açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Survivor 2017

Survivor'da kimler elemeye kaldÄ± yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

BÃ¼yÃ¼k beÄŸeniyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da sona yaklaÅŸÄ±rken takÄ±mlar karÄ±ÅŸmaya devam ediyor

Deniz Seki

Deniz Seki daha tahliye olmadan milyonlar kazandÄ±

BakÄ±rkÃ¶y KadÄ±n Cezaevi'nden 5 Haziran 2017 tarihinde Ã§Ä±kacak olan ÅŸarkÄ±cÄ± Deniz Seki daha ÅŸimdiden 20 konserlik bir anlaÅŸma yaptÄ±

AslÄ± Enver ve Murat Boz

Murat Boz'dan muhabirlere AslÄ± Enver talimatÄ±

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Murat Boz'un villa krizinin ardÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±klarÄ±na yÃ¶nelik haberler Ã§Ä±kan AslÄ± Enver'le ilgili 'AslÄ±'yÄ± sormasÄ±nlar' yÃ¶nÃ¼nde muhabirlere talimat verdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi