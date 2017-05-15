Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/05/2017 09:05

Survivor'da kimler elemeye kaldÄ± yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

Survivor 2017

BÃ¼yÃ¼k beÄŸeniyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da sona yaklaÅŸÄ±rken takÄ±mlar karÄ±ÅŸmaya devam ediyor

Survivor'da oynanan dokunulmazlÄ±k oyunlarÄ± son buldu ve gönüllüler takÄ±mÄ± arka arkaya iki dokunulmazlÄ±k oyununu kaybederek ciddi moral bozukluÄŸu yaÅŸadÄ±lar. Burçak ve TuÄŸçe'nin üst üstte elenmesinin arÄ±ndan bozulan takÄ±m içi dengeler artÄ±k daha da belirgin bir halde dikkat çekiyor.Oynanan ilk dokunulmazlÄ±k oyunu kaybetmelerinin ardÄ±ndan, bireysel dokunulmazlÄ±k oyununu kazanan Gökhan, Volkan adÄ±nÄ± vermiÅŸti. TakÄ±m oylamasÄ±ndan da AnÄ±l ve Berna'nÄ±n adÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ gönüllüler takÄ±mÄ± bir gecede 3 adayÄ± birden potaya sokmuÅŸlardÄ±. Kaybedilen ikinci dokunulmazlÄ±k oyunun ardÄ±ndan oynanan bireysel dokunulmazlÄ±k oyunu potaya girecek 4. ismi belirledi.Ogeday'Ä±n bireysel dokunulmazlÄ±k ödülünü kazanmasÄ± ile birlikte Survivor eleme potasÄ±na otomatik olarak Elif'de dahil oldu.

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