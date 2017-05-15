Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 15/05/2017 11:39

Hadise MuÄŸla'daki faciayÄ± anarken zor anlar yaÅŸadÄ±

hadise

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Hadise Anneler GÃ¼nÃ¼ iÃ§in Ä°zmir'de konser verdi. Konser sÄ±rasÄ±nda MuÄŸla'daki kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenleri anarken gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±

Ä°zmir’de Anneler Günü etkinliÄŸi kapsamÄ±nda konser vermeye hazÄ±rlanan Hadise, MuÄŸla'da yaÅŸanan üzücü olay sebebiyle ÅŸarkÄ± söylemek istemeyerek hayranlarÄ±na imza daÄŸÄ±ttÄ±.

Etkinlik öncesi basÄ±n mensuplarÄ±yla buluÅŸan ÅŸarkÄ±cÄ±, gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±. KonuÅŸmakta zorlanan Hadise, açÄ±klamasÄ±na geçtiÄŸimiz günlerde Anneler Günü etkinliÄŸi için Ä°zmir Buca'dan yola çÄ±kÄ±p MuÄŸla'da geçirdikleri trafik kazasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Ä°zmirli 24 kiÅŸiye rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara da acil ÅŸifa dileyerek baÅŸladÄ±.

Hüngür hüngür aÄŸlayan ÅŸarkÄ±cÄ±, Anneler Günü'nde böyle üzücü bir olay yaÅŸanmasÄ± sebebiyle etkinlikte ÅŸarkÄ± söyleyemeyeceÄŸini dile getirdi. Sevenlerini kÄ±rmamak için sahneye çÄ±kan Hadise, kendisini bekleyen binlerce hayranÄ±na imza daÄŸÄ±tarak bol bol fotoÄŸraf çektirdi.

 
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