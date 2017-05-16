Bodrum masalÄ± dizisinde ÅŸaÅŸÄ±rtan ayrÄ±lÄ±k

Her Pazar saat 20.00'da Kanal D'de ekrana gelen Bodrum MasalÄ± adlÄ± dizinin kadrosundan sevilen oyuncu ayrÄ±lÄ±yor

YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± TMC Film'in üstlendiÄŸi; baÅŸrollerini ise Timuçin Esen, Åževval Sam, Nejat Ä°ÅŸler, Murat Aygen, Alperen Duymaz, AslÄ±han Gürbüz, Toprak SaÄŸlam, Dilan Çiçek Deniz, Ezgi Åženler, Hilmicem Ä°ntepe ve Basri Albayrak'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Bodrum MasalÄ±'nda yeni bölümde sürpriz bir ayrÄ±lÄ±k yaÅŸanacak.Çok sayÄ±da genç oyuncuya fÄ±rsat açan dizide Uzay karakterine hayat veren Serhan Onat, diziye veda etmeye hazÄ±rlanÄ±yor.