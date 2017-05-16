Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 16/05/2017 12:26

Bodrum masalÄ± dizisinde ÅŸaÅŸÄ±rtan ayrÄ±lÄ±k

bodrum masalÄ±

Her Pazar saat 20.00'da Kanal D'de ekrana gelen Bodrum MasalÄ± adlÄ± dizinin kadrosundan sevilen oyuncu ayrÄ±lÄ±yor

YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± TMC Film'in üstlendiÄŸi; baÅŸrollerini ise Timuçin Esen, Åževval Sam, Nejat Ä°ÅŸler, Murat Aygen, Alperen Duymaz, AslÄ±han Gürbüz, Toprak SaÄŸlam, Dilan Çiçek Deniz, Ezgi Åženler, Hilmicem Ä°ntepe ve Basri Albayrak'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Bodrum MasalÄ±'nda yeni bölümde sürpriz bir ayrÄ±lÄ±k yaÅŸanacak.Çok sayÄ±da genç oyuncuya fÄ±rsat açan dizide Uzay karakterine hayat veren Serhan Onat, diziye veda etmeye hazÄ±rlanÄ±yor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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