Sezen Aksu o iddialara ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼

Usta sanatÃ§Ä± Sezen Aksu, kendisiyle ilgili sosyal medya Ã¼zerinden yapÄ±lan spekÃ¼lasyonlara yanÄ±tsÄ±z kalmadÄ±

Sezen Aksu'nun, Atatürk'e hakareti, düÅŸünce özgürlüÄŸü olarak deÄŸerlendirdiÄŸi yolunda sosyal medya üzerinde iddialar ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ünlü sanatçÄ±nÄ±n bu iddialara yanÄ±tÄ± sert oldu.

Ä°ÅŸte Sezen Aksu’nun o açÄ±klamasÄ±:

Sezen Aksu'nun, Atatürk'e hakareti, düÅŸünce özgürlüÄŸü olarak deÄŸerlendirdiÄŸi yolundaki sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±na cevabÄ±dÄ±r: “Atatürk ve ailesi hakkÄ±nda yapÄ±lan spekülasyonlar alçakçadÄ±r; yapanlar da düz alçaktÄ±r. Fikrim de zikrim de budur. Bu alçaklÄ±ÄŸÄ±n popüler figürler, bilhassa da benim üzerimden köpürtülmesi, çok bilindik algÄ± operasyonlarÄ±ndan biridir..” SN Müzik