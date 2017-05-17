Survivor 2017'ye 16 MayÄ±s SalÄ± gecesi kim veda etti

BÃ¼yÃ¼k finale Ã§ok az zaman kala dokunulmazlÄ±k oyunlarÄ±nÄ±n Ã¶neminin arttÄ±ÄŸÄ± Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda bu hafta bir kiÅŸi daha adaya ve hayallerine veda etti

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan Survivor’Ä±n elemesi, dün gece ekrana geldi. SÄ±kÄ± bir ÅŸekilde takip edilen son bölümde Gönüllüler takÄ±mÄ±ndan bir kiÅŸi adaya veda etti.

SURVIVOR’DA KÄ°M ELENDÄ°?

Bu haftanÄ±n ilk dokunulmazlÄ±k oyununda Gönüllüler takÄ±mÄ± oyunu kaybetmiÅŸ konseyde Berna ve AnÄ±l’Ä±n ismi çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. GerçekleÅŸen ikinci dokunulmazlÄ±k oyununda kaybeden taraf yine Gönüllüler olmuÅŸ bu sefer konseyde Volkan ve Elif’in adÄ± yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Her hafta salÄ± günü yaÅŸanan eleme gecesinde en az SMS oyu alan AnÄ±l oldu ve yarÄ±ÅŸmaya sonradan dahil olan yarÄ±ÅŸmacÄ± adaya veda eden isim oldu.