Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 17/05/2017 10:43

AslÄ± Enver Ã–zcan Deniz ile aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yor gÃ¼zel oyuncu aÃ§Ä±kladÄ±

AslÄ± Enver

Murat Boz ile Ã–zcan Deniz yÃ¼zÃ¼nden ayrÄ±ldÄ±klarÄ± iddia edilen AslÄ± Enver, Ã§Ä±kan haberler karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±

Ünlü oyuncu AslÄ± Enver'in, rol arkadaÅŸÄ± Özcan Deniz ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± haberi gündeme bomba gibi düÅŸmüÅŸtü. Enver, olayla ilgili Instagram'dan "Yok artÄ±k" diyerek yalanlama yaptÄ±.GeçtiÄŸimiz günlerde Murat Boz, Bahar-Nihal Candan kardeÅŸlerle yakalanmÄ±ÅŸ, sevgilisi AslÄ± Enver ile bu nedenle ayrÄ±ldÄ± haberleri çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bugün ise ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n asÄ±l nedeni "AslÄ± Enver'in dizideki rol arkadaÅŸÄ± Özcan Deniz ile aÅŸk yaÅŸÄ±yor" iddialarÄ± çÄ±ktÄ±. Enver bu habere yorum yaparak yalanlama getirdi.

"YOK ARTIK"

AslÄ± Enver, Özcan Deniz ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± paylaÅŸan bir siteyi görüp fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "Yok artÄ±k" diyerek haberi yalanladÄ±.

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