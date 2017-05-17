Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 17/05/2017 18:21

Survivor'dan elenen yarÄ±ÅŸmacÄ± AnÄ±l'Ä±n sÃ¶zleri ÅŸok etti

Survivor AnÄ±l

Survivor'da dÃ¼n akÅŸam yapÄ±lan oylama sonucunda adaya veda eden AnÄ±l, elendikten sonra flaÅŸ aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Survivor'da her hafta olduÄŸu gibi halkÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± SMS sonuçlarÄ±na göre son sÄ±rada olan isim elendi. O isim de geçen hafta TuÄŸçe'nin elenmesinde rolü olan AnÄ±l Karakurt oldu.Acun IlÄ±calÄ± eleme konseyinde SMS sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±klayÄ±p AnÄ±l Karakurt'Ä±n elendiÄŸini duyurunca bunu bekleyemen yarÄ±ÅŸmacÄ± afalladÄ±. AnÄ±l, Acun IlÄ±calÄ± konuÅŸmasÄ± için söz verince de pot kÄ±rdÄ±. AÄŸzÄ±ndan ilk çÄ±kan sözler halkÄ±n tercihine yönelik oldu. AnÄ±l, "HalkÄ±n ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ben açÄ±kçasÄ±... "dedi ve lafÄ±nÄ±n nereye gittiÄŸini anlayÄ±nca hemen sustu. Özür dileyerek sözlerine devam eden AnÄ±l, aslÄ±nda performansÄ±nÄ±n yükseldiÄŸini bir dönemde elendiÄŸini söyledi.

AnÄ±l Karakurt Survivor adasÄ±nda tüm takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±yla vedalaÅŸarak giderken, Berna Keklikler bu kez bÄ±yÄ±k altÄ± gülüÅŸünü atmadÄ±. Önceki hafta Burçak Tunçer , geçen hafta ise TuÄŸçe Melis elenince bÄ±yÄ±k altÄ± gülüÅŸü ile objektiflere yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. AnÄ±l Karakurt ile yakÄ±nlaÅŸan Berna Keklikler bu kez sevinmedi.

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