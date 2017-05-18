ABDâ€™li Ã¼nlÃ¼ rock yÄ±ldÄ±zÄ± Chris Cornell hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ rock yÄ±ldÄ±zÄ± Chris Cornell52 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Türkiye’de de geniÅŸ bir hayran kitlesi bulunan Cornell, 52 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.Temsilcisi Brian Bumbery, Associated Press haber ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Cornell’in ÇarÅŸamba gecesi Detroit’te hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.Bumbery, ünlü rockçÄ±nÄ±n ölümünü “ani ve beklenmedik” olarak nitelendirdi ve ailesinin ÅŸoke olduÄŸunu ifade etti.2007 yÄ±lÄ±nda Rock’n Coke kapsamÄ±nda Türkiye’ye gelen Cornell’Ä±n ölüm nedeniyle ilgili araÅŸtÄ±rma sürüyor. Ölüm haberiyle dünyada ÅŸok etkisi yaratan ünlü müzisyenin bugün Rock the Range adlÄ± festival kapsamÄ±nda Columbus’ta sahneye çÄ±kmasÄ± bekleniyordu.

CHRIS CORNELL KÄ°MDÄ°R

Gerçek adÄ± Christopher John Boyle Boyle olan AmerikalÄ± müzisyen, ÅŸarkÄ±cÄ±, gitarist ve söz yazarÄ± Chris Cornell, 20 Temmuz 1964’te Seattle, Washington, Amerika’da dünyaya geldi. BabasÄ± Ed Boyle Ä°rlanda asÄ±llÄ± bir eczacÄ±, annesi Karen Cornell ise muhasebeciydi. Peter, Katy ve Suzy isimlerinde üç kardeÅŸi olan Cornell, küçük yaÅŸlarÄ±ndayken anne babasÄ± boÅŸandÄ±. Evlilikleri sona erdikten sonra kardeÅŸleriyle birlikte annesinin soyadÄ± olan Cornell’Ä± kullanmaya baÅŸladÄ±. Devam ettiÄŸi liseden asi davranÄ±ÅŸlarÄ± yüzünden atÄ±lmasÄ±na ramak kala annesi onu okuldan aldÄ±. Piyano dersleri alan Cornell daha sonralarÄ± annesinin ona hediye ettiÄŸi baterinin hayatÄ±nÄ± kurtardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyecekti. Daha sonra öÄŸrenim gördüÄŸü okulu 15 yaÅŸÄ±nda bÄ±rakan ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n otoriteyle arasÄ± iyi deÄŸildi ve geçimlerini saÄŸlayan annesine çalÄ±ÅŸarak yardÄ±mcÄ± olmak istiyordu. Bir süre aÅŸçÄ±lÄ±k yapan Cornell, bir yandan da müzikle ilgileniyordu. O yÄ±llarda derin bir bunalÄ±ma giren ve bir yÄ±l kadar süreyle hiç evden çÄ±kmayan ÅŸarkÄ±cÄ± 1984 yÄ±lÄ±nda Kim Thayil ve Hiro Yamamoto’yla birlikte Soundgarden’Ä± kurdu. 1987 yÄ±lÄ±nda Screaming Life ve 1988’de Fopp isimli EP’leri yayÄ±nlayan grup, aynÄ± yÄ±l plak firmasÄ± SST Records’la anlaÅŸarak ilk debut albümleri Ultramega OK’i piyasaya sürdüler. Albüm onlara 1990 yÄ±lÄ±nda en iyi metal performansÄ± dalÄ±nda Grammy ödülü kazandÄ±rdÄ±.Ölüm ve var oluÅŸçuluk temalÄ± sözleri, güçlü sesiyle Cornell, gün geçtikçe hayran kitlesini geniÅŸletiyordu. 1991’de müzik marketlerde yerini alan Badmotorfinger albümüyle double­platinum alan Soundgarden rock ve metal türündeki gruplar arasÄ±nda ayrÄ±calÄ±klÄ± bir yer edinmiÅŸti. Cornell daha sonra Eddie Vedder ile Pearl Jam kurulmadan hemen önce büyük yankÄ± uyandÄ±ran Temple of the Dog projesinin içinde yer aldÄ±. Birlikte yayÄ±nladÄ±klarÄ± albüm çok büyük ilgi gördü ve ikilinin düet yaptÄ±ÄŸÄ± Hunger Strike ile Temple of the Dog ÅŸarkÄ±larÄ± unutulmazlar arasÄ±na girdi. Alice Cooper ile Stolen Prayer’da yaptÄ±ÄŸÄ± düetten sonra Cornell, Soundgarden’Ä±n daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Solo albümlerle müzik kariyerine devam eden sanatçÄ±, ilk solo çalÄ±ÅŸmasÄ± olan Euphoria Morning’i 1999’da müzikseverlerle buluÅŸturdu. Albümden çÄ±kan ilk single Can’t Change Me ile Grammy’yi kucaklayan sanatçÄ± o dönemde ayrÄ±ca Great Expectations ve Mission Impossible II soundtrack’lerine de imza attÄ±.

2000’li yÄ±llar Cornell’in bir baÅŸka projesiyle start aldÄ±. Rage Against the Machine’den Tom Morello, Tim Commerford ve Brad Wilk ile birlikte Audioslave’i kuran Cornell, yine tüm dünyada büyük ses getirecekti. Ä°lk albümleri sadece Amerika’da 3 milyondan fazla sattÄ± ve ikinci albüm Out Of Exile, Billboard listelerine 1 numaradan giriÅŸ yaparak büyük baÅŸarÄ± kazandÄ±. Be Yourself, Doesn’t Remind Me ve Your Time Has Come gibi çok sayÄ±da baÅŸarÄ±lÄ± single yayÄ±nlayan Audioslave, Küba’da verdikleri konserle de büyük sükse yaptÄ±. Zira Küba’da konser veren ilk AmerikalÄ± grup olmuÅŸlardÄ±. YaklaÅŸÄ±k 70 bin kiÅŸinin izlediÄŸi konser ücretsizdi.

2006 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nladÄ±klarÄ± Revelations’dan çÄ±kan birkaç single Miami Vice soundtrack’inde kullanÄ±ldÄ±. Cornell daha sonra solo olarak James Bond filmi Casino Royale’in büyük ilgi gören tema müziÄŸini yaptÄ±. Casino Royale tüm zamanlarÄ±n en çok hasÄ±lat yapan James Bond filmi olmuÅŸtu ve filmin baÅŸarÄ±sÄ±yla birlikte ÅŸarkÄ± da oldukça popüler oldu. You Know My Name adlÄ± çalÄ±ÅŸma aynÄ± zamanda AmerikalÄ± bir erkek vokal tarafÄ±ndan seslendirilen ilk Bond ÅŸarkÄ±sÄ±ydÄ±.2007 ÅŸubatÄ± itibariyle Audioslave’den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Cornell aÄŸÄ±r bir motorsiklet kazasÄ± geçirdi. Ancak her ÅŸeye raÄŸmen 1999’dan bu yana merakla beklenen yeni solo albümü Carry On’u tamamladÄ±. ÅžarkÄ±cÄ± albümden yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ilk single No Such Thing ve Ä°ngiltere için seçilen Arms Around Your Love’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu yeni ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± Londra’da verdiÄŸi özel bir konser ile tanÄ±ttÄ±.