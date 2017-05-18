ÃœnlÃ¼ Ã§iftin ikizlerinin cinsiyetleri belli oldu

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Fettah Can ve kendisi gibi mÃ¼zisyen olan Cansu KurtÃ§u Ã§iftinin ikiz bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Annelik heyecanÄ± yaÅŸayan besteci ve ÅŸarkÄ±cÄ± Cansu Kurtçu’nun ikiz bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.4 aylÄ±k hamile olan Kurtçu, gittiÄŸi son doktor kontrolünde bebeklerden birinin kÄ±z, diÄŸerinin erkek olduÄŸunu öÄŸrendi.

Kendisi gibi müzisyen olan eÅŸi Fettah Can, bu haberle mutluluÄŸunun ikiye katlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Kurtçu da “HayatÄ±mÄ±n en dingin ve huzurlu dönemini geçiriyorum. Ä°nanÄ±lmaz mutluyum. Bebeklerin isimlerine henüz karar vermedik” diye konuÅŸtu.