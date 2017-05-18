Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 18/05/2017 17:31

Hangimiz Sevmedik dizisinin final tarihi belli oldu

Hangimiz Sevmedik

TRT 1 kanalÄ±nda her Pazartesi ekrana gelen dizi Hangimiz Sevmedik 22 MayÄ±s'ta izleyicilerine veda ediyor

Bir YeÅŸilçam hatÄ±rasÄ± "Hangimiz Sevmedik" her hafta hikayeleri ile YeÅŸilçam'a göndermeler yaparken özlenen mahalle yaÅŸamÄ±, arkadaÅŸlÄ±k , dostluk ve aile kavramÄ± gibi duygularÄ± izleyiciye yansÄ±ttÄ±.22 MayÄ±s Pazartesi günü yayÄ±nlanacak olan final bölümünde umulanÄ±n aksine izleyiciyi ters köÅŸe yapacak sürprizler var. AyrÄ±ca baÅŸrol oyuncularÄ±ndan Can Yaman'Ä±n anne ile babasÄ± da konuk oyuncu olarak yer alacak.

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