Hangimiz Sevmedik dizisinin final tarihi belli oldu

TRT 1 kanalÄ±nda her Pazartesi ekrana gelen dizi Hangimiz Sevmedik 22 MayÄ±s'ta izleyicilerine veda ediyor

Bir YeÅŸilçam hatÄ±rasÄ± "Hangimiz Sevmedik" her hafta hikayeleri ile YeÅŸilçam'a göndermeler yaparken özlenen mahalle yaÅŸamÄ±, arkadaÅŸlÄ±k , dostluk ve aile kavramÄ± gibi duygularÄ± izleyiciye yansÄ±ttÄ±.22 MayÄ±s Pazartesi günü yayÄ±nlanacak olan final bölümünde umulanÄ±n aksine izleyiciyi ters köÅŸe yapacak sürprizler var. AyrÄ±ca baÅŸrol oyuncularÄ±ndan Can Yaman'Ä±n anne ile babasÄ± da konuk oyuncu olarak yer alacak.