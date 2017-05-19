SanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'a bÃ¼yÃ¼k vefa

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde hastanede verdiÄŸi yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± kaybeden sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal'Ä±n adÄ± memleketindeki bir sanat merkezinde yaÅŸatÄ±lacak

Erzurum BüyükÅŸehir Belediyesi, bir süre önce Ä°stanbul'da geçirdiÄŸi beyin kanamasÄ± sonucu kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Erzurumlu ÅŸarkÄ±cÄ± ve söz yazarÄ± Erkal için anlamlÄ± bir çalÄ±ÅŸmaya imza attÄ±.Belediye meclisi, Erkal'Ä±n isminin Yakutiye ilçesinde yapÄ±lan sanat merkezinde yaÅŸatÄ±lmasÄ±na karar verdi.Konuya iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan Erzurum BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Sekmen, Erkal'Ä±n vefatÄ±nÄ±n Erzurumlu hemÅŸehrilerini ve sevenlerini hüzne boÄŸduÄŸunu belirtti.Erkal'Ä±n acÄ±sÄ±nÄ± hala yüreklerinde hissettiklerini ifade eden Sekmen, ÅŸunlar kaydetti:

"Ä°limizin baÄŸrÄ±ndan kopan, sanat camiasÄ±nda sayÄ±sÄ±z baÅŸarÄ±lar yakalayan, ÅŸehrimizi ve Erzurumlu'yu en güzel ÅŸekilde ülkemizde temsil eden Ä°brahim Erkal, bu kentin sanat hayatÄ±nda yetiÅŸtirdiÄŸi en büyük deÄŸerdir. Biz de bu düÅŸünceden yola çÄ±karak eski DadaÅŸ SinemasÄ±'nda halen yapÄ±mÄ± süren sanat merkezine Erkal'Ä±n adÄ±nÄ± verdik. Erzurum BüyükÅŸehir Belediye Meclisinden de bu karar çÄ±ktÄ±. Konuyla ilgili hassasiyet gösteren meclis üyelerimize teÅŸekkür ediyorum."

Sekmen, merkezin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na Erkal'Ä±n ailesini davet edeceklerini belirterek, "SanatçÄ±mÄ±zÄ±n ailesini de davet ederek, merkezimizin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah bu merkezde Ä°brahim Erkal gibi nice güzel sesli sanatçÄ± ve söz yazarÄ± yetiÅŸecek." ifadelerini kullandÄ±.