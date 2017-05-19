Ä°zmir MarÅŸÄ±'na kÃ¼fÃ¼r eden oyuncudan skandal savunma

Ä°zmir MarÅŸÄ±'na kÃ¼fÃ¼r ettiÄŸi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k tepki toplayan oyuncu Ebubekir Ã–ztÃ¼rk en bÃ¼yÃ¼k talihsizliÄŸinin bu videonun internete dÃ¼ÅŸmesi olduÄŸunu sÃ¶yledi

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programÄ±na konuÅŸan Ebubekir Öztürk, "Türk halkÄ±ndan özellikle Ä°zmirli kardeÅŸlerimden özür diliyorum. Ä°zmir MarÅŸÄ±'nÄ±n önemini bilmiyordum" diye kendini savundu.Öztürk programÄ±n sonunda göz yaÅŸlarÄ±nÄ± tutamayarak, hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, o küfürü etmemesi gerektiÄŸini söylerken, "Benim en büyüt talihsizliÄŸim o videonun internete düÅŸmesiydi" dedi.