Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 19/05/2017 15:12

Ä°zmir MarÅŸÄ±'na kÃ¼fÃ¼r eden oyuncudan skandal savunma

Ebubekir Ã–ztÃ¼rk

Ä°zmir MarÅŸÄ±'na kÃ¼fÃ¼r ettiÄŸi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k tepki toplayan oyuncu Ebubekir Ã–ztÃ¼rk en bÃ¼yÃ¼k talihsizliÄŸinin bu videonun internete dÃ¼ÅŸmesi olduÄŸunu sÃ¶yledi

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programÄ±na konuÅŸan Ebubekir Öztürk, "Türk halkÄ±ndan özellikle Ä°zmirli kardeÅŸlerimden özür diliyorum. Ä°zmir MarÅŸÄ±'nÄ±n önemini bilmiyordum" diye kendini savundu.Öztürk programÄ±n sonunda göz yaÅŸlarÄ±nÄ± tutamayarak, hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, o küfürü etmemesi gerektiÄŸini söylerken, "Benim en büyüt talihsizliÄŸim o videonun internete düÅŸmesiydi" dedi.

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