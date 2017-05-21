Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/05/2017 08:58

Survivor'da dÃ¼n akÅŸam dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kim kazandÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtan isimler eleme adayÄ± oldu

Survivor 2017

EkranlarÄ±n sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da bu hafta dokunulmazlÄ±k oyununun kazananÄ± Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ± oldu. GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± ise Ã¶nce bireysel dokunulmazlÄ±k oyununa ardÄ±ndan konseye gitti

Survivor 2017'de bu akÅŸam yapÄ±lan dokunulmazlÄ±k oyunu sonrasÄ± eleme adaylarÄ± da belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler arasÄ±nda yapÄ±lan dokunulmazlÄ±k oyununun kazanan tarafÄ± Ünlüler oldu.Gönüllülerin aralarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± bireysel dokunulmazlÄ±k oyununun kazananÄ± ise Berna oldu.

ELEME ADAYLARI BELLÄ° OLDU

Ada konseyinin yaptÄ±ÄŸÄ± oylama ile bu hafta eleme potasÄ±na giren ilk isim Ogeday oldu.Bireysel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kazanan Berna, haftanÄ±n ikinci eleme adayÄ±nÄ± seçti. DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± bulunan Berna Volkan'Ä±n ismini vererek haftanÄ±n ikinci eleme adayÄ±nÄ± seçti.

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