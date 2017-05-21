Esra Ceyda kardeÅŸler Candan kardeÅŸlere resmen savaÅŸ aÃ§tÄ±

Son dÃ¶nemlerin en Ã§ok konuÅŸulan isimlerinden Nihal-Bahar Candan kardeÅŸlere Esra-Ceyda Ersoy tarafÄ±ndan adeta savaÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±

Murat Boz ve AslÄ± Enver iliÅŸkisinin bitmesine neden olduÄŸu iddia edilen gecenin kahramanlarÄ±ndan Bahar-Nihal Candan kardeÅŸler Cumartesi PostasÄ±’na verdikleri röportajda 'Bizi ciciÅŸlere benzetmek hakarettir' demiÅŸti.

CiciÅŸler olarak tanÄ±nan Esra-Ceyda kardeÅŸler, Bahar-Nihal Candan kardeÅŸleri çok sert sözlerle eleÅŸtirdi. CiciÅŸler sosyal medya hesabÄ±ndan alttaki fotoÄŸrafÄ± yayÄ±nlayarak ÅŸu yorumu yaptÄ±: BakÄ±n dombili kardeÅŸler sizi bize benzetmelerinden çok rahatsÄ±z oluyoruz çünkü ÇOK ÇÄ°RKÄ°NSÄ°NÄ°Z. Biz ise çok güzel ve çok seksiyiz. Biz kim siz kim! Anormal,tuhaf ve uzaylÄ± hareketlerinize hiç girmeyeceÄŸiz bile. Bizim hayranÄ±mÄ±z olduÄŸunuzu ve evde biriniz Esra biriniz Ceyda olup aynanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçip bize özenip bizi taklit ettiÄŸinizi kendin bize söylemiÅŸtin BaharcÄ±m.KeÅŸke sadece evde taklit etmekle yetinseydiniz. Çünkü o tiplerinizle saçlarÄ±nÄ±za uzun sarÄ± peruk takÄ±p yarÄ±ÅŸma yarÄ±ÅŸma koÅŸtursanÄ±zda sizden biz olamaz. 'Ders çalÄ±ÅŸÄ±n avukat olun' Taklitler aslÄ±nÄ± yüceltirmiÅŸ ama siz bize hakaret gibi çÄ±ktÄ±nÄ±z meydana. Daha fazla bizim adÄ±mÄ±zÄ± kullanarak bizi rezil etmeyin pÄ±lÄ±nÄ±zÄ± pÄ±rtÄ±nÄ±zÄ± toplayÄ±n gidin evinizde oturup ders çalÄ±ÅŸÄ±n avukat olun! Gerçi farzedelim ki mezun olabilip avukat olabildiniz,Hangi aklÄ± yerinde insan size davasÄ±nÄ± verirse artÄ±k.