HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit'in saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili Ã¼zen haber

TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n usta sanatÃ§Ä±sÄ± HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit akciÄŸer kanserine yakalandÄ±. KoÃ§yiÄŸit tedavi iÃ§in Amerika'ya gidiyor

Sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla tüm sevenlerinden dua beklediÄŸini ifade eden KoçyiÄŸit haberi ÅŸöyle duyurdu: ”Bugün benim için zor bir gün. Sizlere güzel haberler vermeyi umut ederek yazÄ±yorum. Hala New York’tayÄ±m. AkciÄŸerimin saÄŸ üst lobundaki kanserli bölge için Presbyterian Hospital’da Dr. Nasser Altorki ve ekibi tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilecek ameliyata gireceÄŸim birazdan. Sizlerden, benim için dualarÄ±nÄ±zÄ± esirgememenizi umut ediyorum. Her zaman güzel dileklerinizle yanÄ±mda olduÄŸunuzu hissettirdiÄŸiniz için hepinize ayrÄ± ayrÄ± teÅŸekkür ediyorum. Var olun.”