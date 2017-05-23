HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit ameliyat oldu saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l

AkciÄŸer kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan duyuran TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n efsane oyuncusu HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit, ABD'de ameliyat edildi

KoçyiÄŸit, akciÄŸerinin saÄŸ üst lobundaki kanserli bölge için New York'taki Presbyterian Hospital'da operasyon geçirdi.Dr. Nasser Altorki ve ekibi tarafÄ±ndan ameliyata alÄ±nan Hülya KoçyiÄŸit'in saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili detaylÄ± açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.Hastaneye eÅŸi Selim Soydan'Ä±n soyadÄ±yla "Hülya Soydan" olarak kayÄ±t yaptÄ±ran ünlü oyuncunun operasyonun ardÄ±ndan yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde tutulduÄŸu öÄŸrenildi.

Sosyal medya hesabÄ±ndan ameliyat öncesi yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda sevenlerinden dua beklediÄŸini belirten KoçyiÄŸit, ÅŸunlarÄ± kaydetmiÅŸti:

"Bugün benim için zor bir gün. Sizlere güzel haberler vermeyi umut ederek yazÄ±yorum. Hala New York'tayÄ±m. AkciÄŸerimin saÄŸ üst lobundaki kanserli bölge için Presbyterian Hospital'da Dr. Nasser Altorki ve ekibi tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilecek ameliyata gireceÄŸim birazdan. Sizlerden, benim için dualarÄ±nÄ±zÄ± esirgememenizi umut ediyorum. Her zaman güzel dileklerinizle yanÄ±mda olduÄŸunuzu hissettirdiÄŸiniz için hepinize ayrÄ± ayrÄ± teÅŸekkür ediyorum. Var olun."