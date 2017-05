James Bond efsanesi Roger Moore hayatÄ±nÄ± kaybetti

James Bond rolüyle dünya çapında tanınan ünlü isim Roger Moore 89 yaşında hayata gözlerini yumdu

Moore'un ailesi aktörün öldüğü haberlerini Twitter üzerinden doğruladı ve "kanserle kısa ama cesur bir mücadeleden sonra öldüğünü" açıkladı.Moore'un çocukları "Babamız olduğun ve pek çok insan için çok özel bir insan olduğun için teşekkürler. Babamız Sir Roger Moore'un ölüm haberini bugun üzüntü içinde duyuruyoruz. Hepimiz yıkıldık" dedi.

İsviçre'de vefat eden Moore için vasiyeti üzerine Monaco'da özel bir cenaze töreni düzenlenecek. Moore'a İngiltere'de şövalye ünvanı da verilmişti.Moore 1991 yılından bu yana UNICEF'in iyi niyet elçisi ünvanına sahipti.Moore Live and Let Die (1973) ve The Man with the Golden Gun (1974) gibi ünlü James Bond filmlerinde başrolde oynamıştı.