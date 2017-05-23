James Bond efsanesi Roger Moore hayatÄ±nÄ± kaybetti

James Bond rolÃ¼yle dÃ¼nya Ã§apÄ±nda tanÄ±nan Ã¼nlÃ¼ isim Roger Moore 89 yaÅŸÄ±nda hayata gÃ¶zlerini yumdu

Moore'un ailesi aktörün öldüÄŸü haberlerini Twitter üzerinden doÄŸruladÄ± ve "kanserle kÄ±sa ama cesur bir mücadeleden sonra öldüÄŸünü" açÄ±kladÄ±.Moore'un çocuklarÄ± "BabamÄ±z olduÄŸun ve pek çok insan için çok özel bir insan olduÄŸun için teÅŸekkürler. BabamÄ±z Sir Roger Moore'un ölüm haberini bugun üzüntü içinde duyuruyoruz. Hepimiz yÄ±kÄ±ldÄ±k" dedi.

Ä°sviçre'de vefat eden Moore için vasiyeti üzerine Monaco'da özel bir cenaze töreni düzenlenecek. Moore'a Ä°ngiltere'de ÅŸövalye ünvanÄ± da verilmiÅŸti.Moore 1991 yÄ±lÄ±ndan bu yana UNICEF'in iyi niyet elçisi ünvanÄ±na sahipti.Moore Live and Let Die (1973) ve The Man with the Golden Gun (1974) gibi ünlü James Bond filmlerinde baÅŸrolde oynamÄ±ÅŸtÄ±.