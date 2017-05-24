Usta oyuncu Ayten GÃ¶kÃ§er'den Ã¼zen haber

TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n usta sanatÃ§Ä±larÄ±ndan 77 yaÅŸÄ±ndaki Ayten GÃ¶kÃ§er felÃ§ geÃ§irdi

Usta sanatçÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± AslÄ± Gökçer Oba, annesinin saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili "Annem hastaneden taburcu oldu, Allah'a ÅŸükür gayet iyiye gidiyor ama fizik tedaviye devam edecek. RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne zaman ve nasÄ±l nüksettiÄŸinden ziyade; bizim için de, sizin için de saÄŸlÄ±k durumunun iyiye gitmesi daha önemli... ÇocuklarÄ±mÄ±n yani torunlarÄ±nÄ±n duruma üzülmemesi için basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaparak bu durumu duyurmak istemedik. Merak etmeyin, ÅŸu an iyi" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.