AyÅŸe Hatun Ã–nal'Ä±n 6 yÄ±la kadar hapsi isteniyor

ÃœnlÃ¼ popÃ§u AyÅŸe Hatun Ã–nal'Ä±n 167 promil alkollÃ¼ araÃ§ kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ehliyetine el konuldu ayrÄ±ca para cezasÄ± da verildi. Bunun yanÄ±nda Ã–nal'Ä±n 6 yÄ±la kadar hapsi isteniyor

"Olay" adÄ±nÄ± verdiÄŸi yeni ÅŸarkÄ±sÄ± ile gündemde olan AyÅŸe Hatun Önal, 23 Nisan gecesi trafik çevirmesine takÄ±ldÄ±. Sabah 04.30'da Ortaköy'de yapÄ±lan rutin kontrolde çevrilen ÅŸarkÄ±cÄ±, iddiaya göre önce alkolmetreyi üflemek istemedi. Fakat ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± bir müddet sonra cihazÄ± üfledi. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±, 167 promil alkollü çÄ±ktÄ±. Ehliyetine altÄ± ay süre ile el konulan AyÅŸe Hatun Önal, 876 lira para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Yasalar gereÄŸi 100 promil üstü çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için Gayrettepe Polis Merkezi'ne götürülen AyÅŸe Hatun Önal'Ä±n olayla ilgili ifadesine baÅŸvuruldu. Ä°fadesi sonrasÄ± trafik güvenliÄŸini tehlikeye soktuÄŸu gerekçesiyle savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan AyÅŸe Hatun Önal'la ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Yürütülen soruÅŸturma sonunda ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± hakkÄ±nda iddianame düzenlendi. "Trafik güvenliÄŸini tehlikeye sokmak" suçundan 6 yÄ±la kadar hapsi istenen Önal, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.

Kaynak: Sabah