Survivor'Ä±n yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde heyecan dorukta o yarÄ±ÅŸmacÄ± fenalaÅŸarak yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'Ä±n yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yarÄ±ÅŸmacÄ± Elif fenalaÅŸarak aniden yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±yor

TV8 ve ekranlarÄ±n en heyecanlÄ± ve mücadele dolu yarÄ±ÅŸmasÄ± Survivor’Ä±n 101. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyununa çÄ±kacaklar. Kazanan takÄ±m uçakla baÅŸka bir ÅŸehre gidip doyasÄ±ya eÄŸlenecekler.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN ELÄ°F BÄ°R ANDA YERE YIÄžILDI

Volkan’Ä±n yarÄ±ÅŸmadan ayrÄ±lmasÄ±yla birlikte büyük bir kan kaybÄ± yaÅŸayan Gönüllüler bir de Ünlüler karÅŸÄ±sÄ±nda eksik mücadele verince hem sinirler geriliyor hem de büyük bir efor sar ediyorlar. Bunun sonucunda ise ödül oyunu esnasÄ±nda Elif bir anda yere yÄ±ÄŸÄ±larak fenalÄ±k geçiriyor. Genç yarÄ±ÅŸmacÄ±ya anÄ±ndan müdahalede bulunuluyor. Öte yandan Ünlüler takÄ±mÄ±nda da Furkan ile Ä°lhan mansÄ±z arasÄ±nda ufak çaplÄ± bir kriz yaÅŸanÄ±yor.